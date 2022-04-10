鍾嘉欣生日曬肚宣布懷第三胎今年做「虎媽」　子女興奮摸肚喜迎BB

鍾嘉欣早前帶同3歲兒子Jared回港過聖誕及出席《萬千星輝頒獎典禮2021》，在香港逗留約1個月左右，再回到加拿大過農曆新年，不時拍片上載其YouTube頻道，鍾嘉欣趁昨日（9日）38歲生日曬肚宣布懷第三胎，將在今年誕「虎B」，一對仔女興奮迎接BB。



目前正在加拿大以陪伴小朋友為樂的嘉欣，於社交網宣布第3度懷孕，未有透露BB性別，她在其IG說：「我們很高興地宣布，我們期待今年會有一個小老虎。非常感謝大家的生日祝福。我的心和手現在都滿了，我真的很肚餓..」圈中好友陳法拉、陳自瑤、黃翠如等也留言祝賀。

+ 1

鍾嘉欣自從2015年和丈夫Jeremy 結婚後先後誕下大女Kelly與兒子Jared，前年回香港拍攝《星空下的仁醫》後，回到加拿大享受當全職媽媽的生活，直至去年12月為參加無綫萬千星輝頒獎典禮而帶同囝囝Jared回港，可惜最終失落最佳女主角獎項，再啟程返回加拿大，相信短時間內也不會回香港。她留港期間分享多張與囝囝的合照，不少網民都大讚囝囝可愛，眼睛和爸爸長得似，而鼻子和嘴巴則愈大愈似媽媽。

+ 5