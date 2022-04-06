林峯老婆張馨月孭CHANEL街市買菜　陳茵媺擁價值過2百萬Hermès袋

娛樂圈不少星媽都喜歡「儲手袋」，林峯老婆張馨月經常分享穿搭心得，並大曬名牌手袋。早前就分享正使用價值約1萬元的法國名牌Fauré Le Page「奶粉袋」，激讚又靚又好用，又用CHANEL去街市買餸。而名牌之中又以Hermès最受星媽歡迎，袁詠儀、陳茵媺都係粉絲，陳茵媺更加擁有合共逾200萬的Hermès手袋。



林峯老婆張馨月產後一直專心照顧囡囡，她除了不時在社交平台分享溫馨家庭照之外，更經常大方分享穿搭心得，並在網上大曬名牌手袋。早前張馨月分享了背著Celine推出的亞洲限定袋款AVA BAG，是近年最Hit的腋下袋，BLACKPING成員Lisa同木村光希都擁有同款，售價11,000港元。除此之外，張馨月亦會用CHANEL去街市買餸，用價值約1萬元的法國名牌Fauré Le Page「奶粉袋」。雖然每款手袋價錢未夠其他星媽擁有的貴，不過由於她所挑選的幾乎都是超具人氣的熱門款式，所以非常搶手，有錢也未必買得到，保值又不易被淘汰。

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而其他星媽就大多鍾情於Hermès，袁詠儀、陳茵媺、吳日言、吳若希、徐子淇、甘比等等都是Hermès的粉絲。陳茵媺Instagram的照片中，經常會看到Hermès手袋的蹤影。陳茵媺的Hermès手袋大多由老公陳豪送贈，其中Hermès Kelly 25 桃紅色非常罕有，約索價31萬，擁有的Hermès手袋價值合共逾200萬。

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Hermès手袋可以用「一袋難求」來形容，而且並非走到專櫃就可以買到，要「配貨」後才可以購買。顧客須要根據比例進行「配貨」，才有機會買到心頭好的手袋，例如比例是1:1，顧客需要購買與手袋相同總值的品牌其他貨品，如絲巾、衣服等，才可以買到同等價值的手袋。

品牌中以經典型號Birkin、Kelly以及Constance系列的手袋最為受歡迎，據悉「配貨率」至少為1:3，即如要買一個港幣5萬元的Hermès 手袋，便要先購買值15萬，即三倍價錢的其他商品，才能夠成功買到心頭好，即總共要花費20萬才能夠購買到這個價值5萬的手袋。

Hermès手袋中，又以Birkin最為罕有，幾乎是長期缺貨，絕對能稱得上有錢也未必買到，甚至比起比股票更保值。徐子淇就擁有一個黑色鱷魚皮Hermès Birkin bag，估計超過100萬。袁詠儀亦擁有一個大地色 Hermès Birkin bag。吳若希早前在YouTube亦有分享自己擁有的Hermes Kelly Ado，當時吳若希在二手手袋店用4萬港元購入，現時香港專門店售價為約7萬，代購價11萬港元。

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