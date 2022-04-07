麵包食譜｜媽媽與3歲兒子自家製作　人氣美食法式流心布丁包

留家抗疫的日子，小朋友停課，遊樂場關閉，為了避疫家長都盡量讓小朋友留在家中，有全職媽媽不時在社交平台發文分享，與3歲兒子一起製作美食，就連近日人氣美食「法式流心布丁包」都難不到他們，媽媽Yuki更索性一次過製作不同包點，與兒子在家中玩麵包店遊戲，為困在家中的兒子增加生活體驗。

(照片由受訪者授權刊登)



法式流心布丁包近來人氣高企，在多區內大少麵包店均都有推出發售，甚至有餅店製作的布丁包味道出色，疫情下仍現百人排隊熱潮，令餅店一度要停售，十分誇張。

靈感源於兒子喜好

Yuki今次與3歲半兒子日騫製作布丁包，全因兒子喜歡吃，她說:「疫情下我哋成日都整吓嘢食，我盡量揀嘅好多都唔難整，佢鍾意整又鍾意食，麵包、蛋糕、曲奇、布甸、橡皮糖……煮熟只試過蝦炒蛋，我都係上網揾吓有咩易整就整乜，冇特定。」

下廚可練小手肌

作為全職媽媽的Yuki，每次都會準備好小朋友專用的工具供日騫下廚時使用，「都有試大人工具，睇吓整咩，刀就一定係小朋友專用，例如今次個布甸包，本來係要用刀挖洞，但小朋友會危險，我就叫佢用手指滅出嚟，順便練吓手指力。包碎就加咗藍莓醬同蘋果粒，焗吓又多樣嘢食。」

原來在日騫未夠三歲時，Yuki也會帶他一起參加親子烘焙班，Yuki說：「細個一歲半左右就比佢切吓蕉、青瓜；幫手洗米，發蛋，真係用煲煮食物都係近排先開始。」而Yuki亦會與兒子玩「角色扮演」，多製作不同的包點，在家中開間「小麵包鋪」，讓兒子體驗一下買賣麵包滋味。

按圖即睇白「法式流心布丁包」製作食譜：