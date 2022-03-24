抗疫留家│媽媽用電飯煲自製豆腐花 3種食材即可還原木桶風味

留家抗疫的日子，令很多地道小食也不像往常一樣，想起就可以買到來吃，一旦嘴饞，也要忍口。有一位媽媽在社交平台發文分享，自己用電飯煲加三種材料，就可以製作出香滑如老店買到的好味木桶豆腐花，媽媽回覆記者查詢時表示，由於製作方法簡單難度低，也非常適合親子一起製作。



廚娘媽媽不時在社交平台分享自製美食，今次分享豆腐花後短時間已吸Like超過2千，全因製作簡單、用家家戶戶必備的電飯煲已可以做到，而且老少皆宜，連無牙的BB都可以食得到。她說:「我相信好多人在家中都試過整豆腐花，但未必有很多人試過用電飯煲做，用電飯煲製作出來的豆腐花是特別香滑，效果可以媲美用傳統木桶製作出來的豆腐花，主要原因是當電飯煲開着保溫模式，可以使內裏受熱更均勻，令凝固的過程做得好，豆腐花會特別香滑。」

至於如何令豆腐花表面光滑零毛孔，廚娘媽媽直言秘訣是：「有幾個重點，豆漿什麼牌子不重要，重要的是選擇無糖豆漿。在煮之前要留起約兩匙羹豆漿備用。然後開火，需要將豆漿慢慢煮熱，但不需要煮滾。想豆腐花表面光滑零毛孔就要用一張廚房紙。」

想電飯煲豆腐花表面光滑零毛孔，密訣在於一張廚房紙。(資料圖片)

按圖即睇白滑豆腐花製作食譜：

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廚娘媽媽表示30分鐘後打開電飯煲蓋一定會有驚喜，「因為不會看到倒汗水掉落豆腐花上，就是全靠廚房紙，豆腐花白滑口感超似布甸，如果大家更注重健康，豆漿的部份可以自行製作，如果想方便在超市買無糖豆漿也是一個不錯的選擇，1000毫升豆漿可以製作4碗豆腐花，如果大家吃不完的飯可以放在雪櫃雪凍明天食也會很好味，清清涼涼更適合夏天吃。」