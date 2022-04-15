新手媽媽10問（上）｜上奶是甚麼？餵母乳需要戒口？全科醫生解答

迎接小寶寶，新手媽媽同時亦面對很多挑戰，尤其是想餵哺母乳的媽媽，挑戰和困難或會更大。全科醫生及國際國際認證哺乳顧問IBCLC馮慧嫻醫生列出新手媽媽常乳10大問題，逐一解答。



1. 想成為母乳媽媽要有甚麼準備嗎？

答：成為母乳媽媽需要四個準備：

第一「概念」：要清楚了解嬰兒的身體需要，喝母乳和奶粉的效果是否一樣。媽媽需要找到母乳和奶粉的平衡，例如母乳能帶給嬰兒天然的抗體，以及奶粉的方便。

第二「身體」：不需預備因為乳房結構正常增長，不過要注意兩點，一是胸圍大小因為乳房變大，需要選擇舒適的胸圍承托胸部；二是均衡飲食及選擇適當營養補充劑。

第三「選擇醫院」：例如選出「愛嬰」醫院，為媽媽懷孕和分娩過程提供母乳餵哺技巧支援。

第有很四「親友支持」：在網上平台例如媽媽群組等，讓媽媽能夠得到身邊親友支持，並在任何時間、地方都得到同行者的支援。

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2.為甚麼初乳很難擠出？

答：初乳難擠出有兩個原因，第一是擠奶技巧不足，第二「噴奶反射」能力較弱。在擠奶前媽媽可以按摩乳房增加「噴奶反射」。不過初乳量本來較少，因此起初媽媽需要學習擠奶技巧，經過練習會掌握技巧。另一方面初乳量少是一個好處，初乳有大量抗體，可以保護嬰兒免受疾病侵襲初乳可以讓嬰兒學習吸啜、吞嚥和呼吸這三個步驟並更容易協調。

3.如何為之「上奶」及「黃金調奶期」？

答：「上奶」定義是產後媽媽起初有乳房不脹情況，突然某日會覺得乳房很脹。這種情況會在產後36至72小時出現，被稱為上奶。

「黃金調奶期」在頭三至五週根據嬰兒需要調節。兩個調奶條件是頻密和有效，頻密在頭數星期至少八次，有效吸啜時媽媽乳房變鬆嬰兒感覺滿足體重排便正常。兩個條件同時出現才會調高「乳量」如果只有一個條件就比較難調高。

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4.如何處理未完全喝掉乳房中的媽媽奶？

答：有效吸啜的情況下不用額外泵奶，如果評估有效吸啜不足建議媽媽讓嬰兒吸啜後泵走奶，將待下餐再補給。這是一種治療改善低奶量的情況。

5.母乳餵哺需要戒口嗎?

答：媽媽需要均衡飲食，盡可能吃全穀類。在水份方面建議媽媽每天大約十杯「流質」可自行調節。醫學上戒口不可避免有食物敏感，媽媽無需戒口，但建議控制咖啡因攝入，可以考慮戒去咖啡飲品或茶。