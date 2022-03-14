婆媳｜強勢大姑奶事事管　奶奶更在助長她氣焰　新手媽媽嘆想離婚

兒科醫生一定就會照顧孩子嗎？即便如此，家人間能夠互相尊重才應該是最重要的！



結婚後遇到婚姻裏的問題，除了婆媳關係外，也有讓人頭痛的姑嫂問題。一名新手媽媽在Facebook「匿名公社」發文表示，因大姑奶是兒科醫生，從她懷孕開始，就不斷在家庭群組指導她有關生育的問題，去哪生、找哪個婦產科醫生、寶寶奶粉、尿片、奶嘴都要聽她指定，老爺、奶奶、老公也全都以大姑奶為主。身為孩子的媽媽，完全沒有發言權，想到過年又要面對這一家人，直言自己壓力好大，都想離婚了。

寶寶用大姑奶指定的尿片，屁股會紅，大姑奶還是依然堅持要她指定的品牌，她認為自己是專業的，別人推薦的都是非專業的，沒聽她的話，奶奶就會打電話向大姑奶告狀，大姑奶就會責罵她，面對如此強勢的大姑，實在讓人很傷腦筋！

沒有媽媽不疼愛自己的孩子，她難過的表示，前幾個月寶寶第一次生病，自己照顧到心力交瘁，嚴重缺乏睡眠，看着寶寶哭自己也跟着崩潰大哭了，但還要一直忍受大姑奶的破口大罵，她感到非常無奈：「現在寶寶周歲，我快崩潰忍不住了！」 很多網友留言：「寶寶東西讓她買。」「小兒科醫生不代表她就會帶孩子，我在月子中心做過那麼多年也不敢說自己會帶小孩，那毒菇太可怕了。」

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姑嫂、妯娌來自不同的家庭，有時難免會觀念不合，相處時應該要把握哪些原則呢？來自台灣的松德精神科診所諮商心理醫生林萃芬給予4個建議供大家參考。

給姑嫂、妯娌相處的4個建議

1. 先察言觀色，看清楚家庭的結構、互動模式與習慣，再想想該把自己放在哪個位置。



2. 面對強勢型的親戚，最好的應對方式就是肯定她，「大姑奶，你真是太重要了，我們家要是沒有你，該怎麼辦！」她便不需再削弱敵人來肯定自己了。



3. 面對不適應的部分，告訴自己不是因為你才變成這樣，也犯不着拼命衝撞改革，看清楚哪些是可能改變的，也沒甚麼是非改不可的。



4. 接受有人天生性格就比較冷漠疏離，不要一風吹草動就覺得「她是不是針對我？」



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讓愛自己變成好習慣

與人相處，其實最重要的還是先學會愛自己，如果連自己都不愛，那又如何期盼愛呢？卡馬爾‧拉維坎特在采實文化出版《讓愛自己變成好習慣》一書中提及，「你要學會好好愛自己，因為你總是太習慣先愛別人，卻忽略了自己……」愛自己，不是偶爾想到才做的事或盲目追求短暫的快樂，當你以「愛自己」的方式活着，人生也會對你回報愛。

每個人都有愛人的能力，可以為別人付出、示好、關心、包容對方，但很少有人把這份能力用在自己身上，常常忽略自己，甚至經常苛責自己。把愛別人的能力，用來愛自己，學會好好關注自己、對自己好，因為自己才是生命中最重要的人。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新手媽媽：「我快崩潰了！」生產、育兒大小事都要聽大姑的意見】