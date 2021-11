新手爸爸多陪伴有利孩子社交情緒發育　預防幼童行為問題|招雋寧

即使孩子只有一歲半,爸爸已經是重要的陪伴者!

日本一個接近三萬人的世代追蹤研究發現,爸爸的照顧和陪伴,是減少孩童承受行為問題的保護因素。



進行研究的是日本醫科學者團隊越智和藤原,二人採用了當地一個從人口普查得來的數據庫——21世紀「新生兒追蹤調查」。

自嬰兒半歲起,五年間成功追蹤超過27,000位兒童的成長。學者考察幼兒的爸爸,當積極投入照顧孩子時,孩子在5.5歲的行為問題會否較少。

5歲孩子的六種行為問題 你有見過嗎?

研究員一直追蹤幼童成長,直至5歲半時再觀察他們的行為,包括:

1. 聆聽你說話而沒有坐立不安

2. 能夠集中注意力完成任務

3. 有耐性

4. 能夠合適地表達情緒

5. 在群體生活中舉止合宜

6. 是否能夠守諾言

而怎樣才算是積極投入照顧的爸爸?學者嘗試觀察爸爸平日和假日陪伴孩子的時數,以及餵食、換尿布、為孩子洗澡、安撫孩子入睡、在家與幼童玩樂以及帶孩子外出的頻密程度。

不論在家陪伴還是外出 都有利孩子的社交情緒發育

結果顯示,以平日計算,超過四成日本爸爸能夠陪伴孩子超過2小時;假日陪伴孩子的爸爸比例更高,七成人陪伴時數超過6小時。

學者以統計學方法,控制了孩子的脾性、先天健康問題等其他影響因素分析,得出的結果符合學者的預想:當爸爸在幼童兒時照顧的時數較長(不論是平日還是假日的照顧),孩子到了5.5歲時,出現各種行為問題的機會整體較低。

爸爸帶男孩外出,以及在家與子女玩樂,預防孩子的行為問題是尤其顯著的。學者解釋當爸爸經常帶孩子外出,或陪伴玩樂,均有助孩子的社交情緒發展,從而預防了一系列的行為問題。學者又估計,當爸爸投入餵食、換尿布等照顧事宜,亦能減低媽媽的精神壓力——這往往是孩子行為問題的成因之一。

爸爸陪伴發揮了保護,這可能與父子關係的質素有關。雖然研究沒有觀察爸爸與子女關係的質素,但學者估計,當爸爸花多點時間陪伴,就有更多機會認識怎樣去照顧和與子女玩樂,從而亦會提升關係的質素。

爸爸,你的照顧付出是不會白費的!趁孩子年紀還幼時,製造多點陪伴孩子的時光吧!

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

