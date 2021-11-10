產後瘦身｜10個心態輕鬆減走22kg　曝新手媽媽減肥失敗的5大元兇

孕期胖了10多公斤，生完小孩卻只少了1公斤？帶小孩睡眠不足、壓力大，總是靠吃來救贖疲憊的心靈？想要運動，但小孩時時刻刻黏在左右，該如何是好？媽媽們都渴望能快速恢復生產前的身材，但忙碌的育兒生活，讓瘦身之路加倍艱辛…。《日本最強媽媽產後速瘦指南》一書作者 EICO身為減重教練，分享自己產後減重苦惱，並分析瘦不下來的5大原因，幫助媽媽們找回生產前的自信。



不論原本再怎麼纖細、或是有生以來從沒胖過的人，只要生了小孩都有機會發胖。而且，就算努力實行減肥計畫，體重也很難降下來。EICO教練身為日本減重專家，曾經幫助過自己與許多學員成功瘦身，卻在生完小孩後，體重居高不下、達到人生顛峰，更讓人沮喪的是，她無法遵循以往的瘦身方法，因為大多的瘦身法對於忙碌的媽媽而言，顯得不切實際……。

她發現，生活型態的轉變，是阻礙媽媽們產後瘦不下來的關鍵，所以必需針對這些難題一一破解，就能成功甩肉！她自己就是用了這樣的方法，從74公斤瘦到標準的52公斤，並且幫助7000名和他一樣的產後媽媽，瘦身成功。以下是她歸類出媽媽們瘦不下來的5個原因，想要瘦身前，務必要先了解發胖的原因，才能讓你的減重計畫更有效率！

1. 為了紓解壓力而大吃大喝

產後減重之所以無法順利進行，主要是因為媽媽失去了屬於自己的時間。

生小孩以前，如果覺得自己變胖了，只要增加健走、上健身房的時間，或是刻意多吃蔬菜，就可以用自己習慣的方法將體重控制住。但是一旦開始養育小孩，生活的優先順序就改變了。無論如何，小孩的事情永遠都會比自己的事情重要。如果要減肥，優先順序也不得不往後移，因此媽媽沒有太多心力可以維持自己的體態。就算想去健走或上健身房，但是當生活中充斥著準備孩子的餐點、幫孩子洗澡、哄孩子睡覺等等各式各樣必須完成的事情時，媽媽已經無法像從前一樣撥出時間運動了。「因為失去自己的時間所以無法運動」，這件事帶給媽媽很大的壓力。

帶孩子時，「吃」是最快速的紓壓方法

養育小孩和工作、讀書不同，有時候不管你多麼努力，事情也不會如你所願。不論小孩有多可愛，媽媽一定會比以前更容易焦慮。想要紓解壓力，卻無法隨心所欲地出門，畢竟身為媽媽根本就沒有自由時間。也因如此，媽媽的內心始終覺得空虛。這種時刻，能夠快速滿足內心空虛的方法就是食物了。為了消解育兒壓力，很多原本食量沒那麼大的女性也很容易變得熱愛大吃大喝。

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2. 因為睡眠不足而情緒暴躁

小孩出生之後，媽媽的睡眠時間變得少得驚人。

當小孩起床，媽媽必然得醒著。小孩午睡時，媽媽又得做各式各樣的家事，連小睡片刻的時間都沒有。一旦睡眠不足，身體自然會儲存脂肪，甚至心理層面都會受到負面影響。生了小孩之後，媽媽本來就容易發胖了，再加上壓力影響大吃大喝，因此一路胖下去。

最痛苦的莫過於小孩夜啼。小孩每隔1到3小時就會醒來，所以媽媽們總是處於睡眠不足的狀態，因而焦躁不已，更糟的還會產生產後憂鬱症。而為了填補內心的不安和焦慮，只好每天吃個不停。

3. 吃點心的機會增加了

帶小孩時，媽媽的生活變得非常忙碌，完全沒有自己的時間。另一方面，因為在家的時間變多了，吃點心的機會也跟著增加。由於生活重心是照顧小孩，自己的三餐總是拖到最後才吃。為了要讓小孩好好吃完每一餐，我們的眼睛無法離開小孩，只能趁空檔隨便填飽肚子。

因為沒辦法坐著好好吃飯，只能隨意站著吃麵包，或是吃些方便吞下肚的麵類和丼飯。而這些都是以醣類為主的食物。營養不均衡再加上醣類攝取過多，因此容易導致發胖。另外，因為平常要為孩子準備點心，就連之前不太吃點心的女性，也慢慢養成習慣。

**「配合小孩的點心時間，自己也跟著吃一點小零食吧！」很多媽媽都會這麼想。**當小孩的點心沒吃完，媽媽又會因為不想浪費食物、乾脆自己吃掉。就是因為這樣，體重也跟著慢慢增加。

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4. 胃被撐大了

生完小孩以後，媽媽在某一個時期會突然瘦下來，那段時間那就是哺乳期。餵母乳會消耗很多熱量，因此不管你吃了多少都不會發胖。

餵一次母乳，媽媽會消耗大約50到100大卡。特別在小孩出生後的半年內是哺乳高峰期，每天大約會消耗350到500大卡，相當於一個30歲、60公斤的成人連續游泳70分鐘或慢跑80分鐘的運動量。

因此，就算大吃大喝、什麼運動也不做，還是很有機會瞬間掉了10公斤左右。厚生勞動省甚至建議 ，女性在哺乳期間要攝取比平常多350大卡的熱量。

以作者的經驗來說，雖然一開始餵的是母乳混奶粉，但體重也掉了快要10公斤。簡而言之，在孩子開始吃離乳食品前的半年，正是媽媽的獎勵關卡。這段時間裡，很多人會誤以為自己的體質很好，不管吃什麼都容易瘦，或以為自己瘦身非常成功。但事實上並非如此。

在哺乳階段，媽媽會因為飢餓而多吃東西，也會為了分泌乳汁而進食。因為那段時期不管怎麼吃都會瘦下來，胃的空間也越來越大。結果，當小孩開始吃離乳食品後，媽媽的食慾卻降不下來。因為當你的胃被撐大，就很難再回到原本的狀態了。

當哺乳量和熱量消耗減少了，媽媽的食量卻維持和之前一樣，因此才會漸漸開始變胖。這是非常典型的產後發胖模式。

作者也是因為哺乳變瘦之後，以為自己怎麼吃都不會胖，所以常常去吃到飽餐廳大吃一頓，體重因而大幅上升。許多媽媽認為，自己因為生了小孩體質改變，所以很難瘦下來。

其實，改變的不是體質，而是你的食量。

從頭到尾都餵孩子喝牛奶的媽媽雖然沒有「怎麼吃都瘦」的獎勵關卡，但因為原本用來哺乳用的熱量沒有消耗，因此並不容易感到飢餓。如果你是這種類型的媽媽，千萬記得不要用吃來紓解壓力，也不要染上吃點心的習慣喔！

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5. 有些人會因為過度忍耐，反而開始愛吃油膩食物

另外一個媽媽的發胖陷阱，就是開始會想多吃高脂肪食物。餵母乳時，因為乳腺容易發炎，所以醫生都會要媽媽少吃油炸物、含奶油或起司等乳製品的食物。不過當孩子開始斷奶，媽媽就不太需要再擔心乳腺發炎了。因此很多人會從這個時候開始吃高油脂食物。

作者也是忍了一段時間不吃高脂肪食物，等到一停止餵母乳，就開始大吃麥當勞之類的速食或是洋芋片、披薩等高熱量食物。觀察一下其他的媽媽，似乎很多人都有同樣的經驗。

讀到這裡，應該很多媽媽都會覺得「沒錯！就是這樣」吧？除了找出自己發胖的原因之外，作者也提供以下10個產後瘦身建議，並提醒生產後的媽媽不論身心都處於非常疲倦的狀態，所以千萬不要勉強自己，不然反而會傷害你的身體。特別是選擇餵母乳的媽媽，為了孩子，你更要攝取充分的營養素。這才是最重要的事。此外，在哺乳高峰期以前，媽媽體內的賀爾蒙還不穩定，情緒也很容易過度起伏。

給產後媽媽瘦身的10個建議。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 丟掉「因為生了孩子發胖也沒辦法」的藉口。

2. 與其和變胖的媽媽們相互取暖、減低減重動力，更應該向體態維持優美的媽媽學習，為自己打氣。

3. 除了「吃」，找到生活中讓你開心的事。請試著找到其他舒壓方式，像是上網分享創作、嘗試手作等等。

4. 生產完的半年內，請先不要進行嚴格的減重訓練。

5. 飲食一定要注重營養均衡。

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6. 千萬不要勉強自己，不然反而會傷害你的身體。

7. 先嘗試腹式呼吸和健走運動。

8. 沒時間上健身房也沒關係，將小孩當作負重工具，取代啞鈴，執行在家就能做的鍛鍊法，還能增進親子時光。

9. 製作快速方便的瘦身蔬菜湯、低醣低卡菜色，簡單達成控制飲食的目的。

10. 保持減重動機：試穿衣服，讓自己接受衝擊、把自己發胖後的照片貼在冰箱、以拍攝全家福照片為減重目標、設定一個理想體重…

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「改變的不是體質，而是你的食量！」產後瘦不下來的5大原因，日本最強媽媽產後速瘦指南10大建議】