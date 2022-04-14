4.21起放寬社交距離措施　迪士尼樂園、海洋公園及兒童遊樂場重開

現行社交距離限制由2月22日持續至今，行政長官林鄭月娥今（14日）率食物及衞生局局長陳肇始及康樂及文化事務署署長劉明光出席例行抗疫記者會，宣布將由4月21日起分三階段放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食至晚上10時、餐飲處所堂食可4人一枱、放寬限制令至4人，另外亦會重新開放部分康樂及文化場地，包括室內及室外體育設施、戶外遊樂設施、圖書館等。



食衞局局長陳肇始表示，下周四將開始第一階段放寬社交距離措施，當中包括恢復餐飲業務的晚市堂食至晚上10時，每桌顧客人數上限提升至4人，另可舉辦不超過20人宴會活動。不過在本階段下，酒吧及酒館仍須繼續關閉。餐飲業務處所員工亦需每隔3日進行快速抗原檢測。

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除此之外，599F下部分表列處所將重新開放，包括室外及室內體育處所、電影院、美容院及按摩院、宗教場所及公眾娛樂場所，包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院。處所內可4人一組活動，人數上限為處所容納量五成，場內亦可進行隊制運動，但若非必要，如進食或美容院面部護理、宗教儀式，場內人士必須佩戴口罩。

電影院顧客可恢復個別放映院內飲食，惟有以下條件：涉及電影院運作的所有員工要打3針，或持有醫學豁免證明書，或是已打兩針的康復者；個別放映院同一場次中，所有入場顧客要打3針，除了12歲以下小童、過去3個月內的已打兩針康復者。

由4月21日起，私人地方禁止兩戶以上聚會的限制令將會解除，當局下周將向行會提交建議，公眾地方群組聚集由2人放寬至4人。

康樂及文化事務署署長劉明光指，將於下周四重開部分康樂及文化場地，包括室內及室外體育設施，如體育館、壁球中心、網球場、草地滾球場、足球場、籃球場等，以及其他戶外遊樂設施，如兒童遊樂設施及健身設施。

市民由4月16日起，可經康體通在網上預訂重開設施，運動時每組以4人為限，進行隊際比賽或對賽訓練時，每個場地人數上限則可跟從比賽規則，例如籃球對賽可每隊5人。場內人士應佩戴口罩。

部分康樂設施如公眾泳灘、公眾游泳池、水上活動中心、燒烤場暫不開放。公共圖書館、博物館及演出場地重開，入場人數不能超過容納人數的一半。

香港迪士尼樂園及海洋公園指，開放日期及年票詳情將於稍後公布。