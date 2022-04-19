復課首日學生清早檢測回校　黃永樹小學校長：暫未計劃恢復全日課

第五波疫情持續回落，今日(19日)是復活節假期後全港小學分階段恢復半日面授課的日子，保良局黃永樹小學安排高年級(小四至小六)恢復面授課堂，小一至小三學生將於5月3日恢復面授。而教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，校長陳瑞良指首日運作大致暢順，大部分學生在回校前進行檢測，再由家長於網上填寫申報表；有學生表示渴望重返校園與同學相聚，不介意早起檢測，亦有家長認為以三日一檢代取一日一檢，可減輕家庭負擔。

攝影：歐嘉樂



保良局黃永樹小學校長陳瑞良表示未收到家長在快測及填表上有何查詢，「今日主要睇個別學生填表時是否有甩漏，為讓家長更易填寫申報，我們沒要求上載相片，因為對年長的照顧者來說會有難度，希望同學可以順利上課；如申報表格有任何漏甩，學校會安排同學在校務處外作個別查詢，了解學生在家是否有進行檢測，還是家長在填表時有問題；如果家長同意，我們會安排教職員在場的情況下，讓小朋友在學校自己檢測，因為四至六年級學生已有一定的自理能力。」

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最多家長查詢是⋯⋯

在復課首日，陳瑞良校長感恩家長信任學校，運作暢順，但反而最多家長查詢是在之前第五波疫情時確診過的學生，因為未能取得確診證明未能轄免快測。「因為當中涉及因素較複雜，家長要與衛生署聯絡來取得確診證明，如果家長未能提供紙本證明，也需要做檢測。」陳校長說。

而學校亦會進行個別抽查，陳校長說：「我們會視乎學生是否有病徵、在學校運作暢順及情況穩定後開始進行，如果發現有學生在填表時經常有甩漏，也會安排進行快測。」

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檢測是學校最佳保護網

陳瑞良校長認為檢測可幫學校做保護網，了解到小朋友基本身體狀況，「在長假期及疫情的數據上，這是較好的處理做法，因為有個別家長會有憂慮，但大家都積極參與是可以減少擔心，增加回校上課的信心。」

疫情兩年，陳校長坦言學生對日常衛生措施已成習慣，熟悉踏入校園後的防疫步驟。而學校亦安排社工跟進低收入家庭，並預留快速檢測提供需要學生，而在開學首天，學校已收到由教育局派發的檢測包，協助有需要家庭。

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對於現時確診數字雖然下降，陳瑞良校長認同上學前檢測做法，「分階段復課、甚至恢復全日課也需要循序漸進，相對網課，能夠如常有實體課堂對小朋友學習較穩定，對課程有效推進，但全日課程牽涉食飯問題，增加群體聚集機會，我認為並不是最佳時機恢復全日課。」

陳校長預計5月8日會陸續恢復非學術課程及活動，「如果疫情如現在一樣相對穩定，而同學打齊兩針的情況下是可以進行，但對於比較敏感例如音樂活動牽涉到除口罩進行，我們會另外有作研究，甚至改細人數比例。」

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有六年級家長余先生表示因為兒子在3月初時確診，所以可以豁免進行快測，他說：「我支持做快測，大家有互相保障，但一日一檢改為兩至三日一檢會更好，每日做小朋友辛苦，家長又大壓力，對疫情收入減少的家長來說，自己返工可能已要日日做檢測，一人要多比一千元，如果一家四口一齊做，也是一個負擔。」

余先生表示因為兒子在3月初時確診，所以可以豁免進行快測。(攝影:歐嘉樂)

另一名家長Fion的女兒就讀該校五年級，她昨晚已準備好一套快測包給女兒今早使用，「五年級大個女，之前都自己做過，幾分鐘攪掂，再上載學校Google form，必須做，冇得揀，但如果是幼稚園生可能要糾纏半個鐘，我個女本身有鼻敏感，日日測都無奈。本身女兒打完一針，都有叫佢飲水時與同學分開少少，保持距離，不讓她在校吃東西，始終返學開心啲，半日比全日好，因為全日要食飯，增加風險。」

Fion的女兒就讀五年級，她昨晚已準備好一套快測包給女兒今早使用。(攝影:歐嘉樂)

六年級許旻熙同學已打齊兩針，今日提早5分鐘起身自己進行快測，等待結果一刻有點緊張，但對於可以見到同學感覺興奮，「自己冇中招覺勁開心，之前做全民檢測時，我跟住說明書學點樣幫自己檢測，疫情下我冇出街，幾個月冇見過同學，隔住個電腦冇氣氛，可以面對面好好多。」

六年級許旻熙同學已打齊兩針，今日提早5分鐘起身自己進行快測，等待結果一刻有點緊張，但對於可以見到同學感覺興奮。(攝影:歐嘉樂)

五年級的劉晞晴同學提早一小時起身做檢測，「因為想個人早啲適應學校生活，食早餐、做啲運動，有啲返學感覺，我之前自己做過檢測，今日都係自己做，見到得一條線放下心頭大石。」

五年級的劉晞晴同學提早一小時起身做檢測。

四年級張天恩同學，之前看見父母做檢測，今早也自己為自己做快測，「昨晚9:15瞓覺，我打咗兩針，好想返學，因為喺屋企好悶，最掛住啲同學。」

四年級張天恩同學:「好想返學，因為喺屋企好悶，最掛住啲同學。」 (攝影:歐嘉樂)

保良局黃永樹小學

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