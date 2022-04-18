復課｜疫苗該否打？擔心副作用？專家用數據證明接種「利大於弊」

編按：新學年開學在即，不少家長仍躊躇於該否讓孩子接種新冠肺炎疫苗。在台灣，不少家長也有一樣的提問，而當地有醫生就有以下的意見，大家不妨參考。



「兒童施打疫苗後，是否利大於弊？」是現在爸爸媽媽十分關心的議題。

4月14日，台大醫院李秉穎醫生表示，在美國逐步放寬防疫規定，並開始出現大規模社區感染後，發現兒童染疫人數有逐漸上升的趨勢。

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根據「美國兒童新冠感染現況」資料顯示，直至上個月21日為止，美國染疫兒童就佔了全國新冠病例當中的19%，可見目前兒童染疫機率堪比成人。李醫生也表示，當社區感染蔓延至一定的程度，未來也將看見更多兒童病例。

目前台灣18歲以下兒童確診個案有1,604例，李醫生表示，雖然目前在台灣的兒童病例中，並無重症及死亡病例，但若參考目前美國染疫數據，可發現美國截至3月底，一共出現962位兒童新冠死亡病例，相較未施打疫苗的成人（致死率2.3%），兒童染疫致死率為「萬分之一」。

若未來染疫兒童病例累積至萬人以上，恐出現死亡病例

雖然兒童染疫出現重症死亡病例的機率比成人小很多，但李醫生表示，台灣目前尚未出現兒童死亡病例實屬正常，只因目前台灣兒童染疫人數未達萬人以上，若是在未來累積到萬名兒童染疫病例，以美國人口數與台灣人口數做校正的結果，預測台灣將可能會出現幾十位兒童死亡病例。

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兒童施打疫苗出現嚴重不良反應機率＜染疫致死率

而李醫生也針對「兒童疫苗施打與否」及「施打疫苗風險」分析利與弊。李醫生表示，根據成人新冠mRNA疫苗資料顯示，接種疫苗後，出現「過敏性休克」的機率約是百萬分之7、8；5～11歲兒童施打mRNA疫苗後，發生心肌炎的機率是百萬分之1～11。

也就是說，施打疫苗後，出現嚴重不良反應的機率不到百萬分之10（包括過敏性休克與心肌炎）。

李醫生也提到，過敏性休克與心肌炎很少致死，台灣目前已有數百例青少年在施打疫苗後，出現心肌炎的情況，直至目前並無死亡病例，兩者的死亡率趨近於0，因此，依目前美國能見數據，以及國內所能得到的兒童接種新冠疫苗的不良反應對比，可感覺出兒童施打疫苗是「利大於弊」。

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兒童若染疫，將比成人付出更多社會成本

李醫生也提及，兒童染疫將比成人染疫付出更多的社會成本，若兒童不小心染疫，需要在家隔離，家長也必須在家照顧孩子；學生染疫則會導致停課，可能會有課業跟不上等問題，而這都是未來防疫政策修訂時，需要大家共同討論的。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子需不需要打疫苗？專家：兒童打疫苗「利大於弊」】