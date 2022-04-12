復課|每日返學前要做快測　兩孩家庭學期完結前防疫用品要$2,686

全港小學生將於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，復課後教職員及學生返學前要做快測，結果呈陰性才可上學，政府將於五月下旬按疫情發展，再檢視需否調整安排。假如屆時仍要保持每日做快測，每天上學的防疫用品支出也難免成為家長的負擔，特別是基層的家庭，以兩孩家庭計算，到學期完結就要花費2千多元。



8月12日為最後上課日 即要返79日學

教育局副局長蔡若蓮今日（12日）表示，若學生上學前忘記做快測，便不能參與課堂活動，會由學校通知家長接學童回家，但若家長同意的話，學生可於學校補做快測，當局暫未考慮向全港學生免費派發測試包，蔡若蓮相信「一般家庭做快速檢測個負擔，唔會構成好大問題」。

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以小學生在4月19日復課為例，教育局早前指校方可以適當調整最後上課日，最遲為8月12日。扣除期間合共有四日公眾假期（勞動節翌日、佛誕翌日、端午節、香港特別行政區成立紀念日），因此如復課後沒有任何變數，仍要持續上學79日。

一名小朋友需逾$1,300

復課後，家長每日也需要為小朋友準備口罩和政府認可的快測工具，最基本的情況也需為每名小朋友準備口罩每天兩個、快測工具每天一個。

而政府認可的快測工具，家長可於有關網站查詢，以表列的YHLO新冠快速測試GLINE-2019-nCoV Ag的價格推算，該品牌的快測工具目前在HKTVmall最低見$13港元一個，而口罩市價約$2港元一個，預算支出如下：