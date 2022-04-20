小學復課｜英華小學一至六年級齊回校　媽媽：佢肥咗校服要重新買

特別假期後復活節假期完結，多間小學陸續安排學生回校上課，恢復面授。英華小學首天即安排全校六級師生一同回校開學，家長接送子女上課的熱鬧場面重現。有學生難耐回校的興奮心情，早早在校門前等待，亦有學生指復課要較早起身，並且要預留時間進行快速測試，但他們都對能夠再次見到同學感到開心。陳美娟校長首天即收多封學生「情信」，內容圖文並茂、別具心思，有學生更立即相約陳校長空閒時談心，足見學生對回校的雀躍心情。

（攝影：鄭子峰）



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英華小學今日（20日）是復活節假期後首天復課，全校一至六年級均回校開學，家長到校門接送子女回校的情景再現。對於沒有分階段復課的決定，陳美娟校長認為只要學校和家長都做好了保障學生健康的措施，六級一起開課的風險並不會比分階段復課為高，而且能減輕教師的工作量，不需同時兼顧面授和網課內容，專注於教學品質。陳校長指，家長普遍歡迎各級學生都回校上課，一同適應新的程序。

「學校陸續更換課室已老化的桌子擋板，新擋板會更輕便，也讓學生能看得更清楚；每間課室和特別室都新增了空氣淨化機；亦添置了消毒噴霧槍，讓校工更易更快消毒課室；疫苗通行證也安排人手順利執行。」陳校長說，這些措施都十分值得去做，減低小朋友回校的感染風險。同時，家長也每日為學生上載快測陰性的結果，只要回校的學生都是陰性結果，亦能盡力保障學生在安全的環境下上課。

學生提早回校等開門

校門在早上7時15分開啟，但在7時已有學生在門外等候。五年級的李同學說：「很興奮，我在特別假期很掛念同學，想早點回來見同學。」他為了今日早起，特意昨晚提早睡覺，補足精神。他認為網課都很好，但面對面見到同學的感覺更開心。

李同學（右）一早回校想見同學。

有爸爸為了避開交通擠塞，特意提早帶二年級的兒子上學，回校過程則比想像中順利。他認為早上要為小朋友進行快測是有需要，「總好過冇學返，面授始終有效啲，而且小朋友需要社交生活」。趙同學則覺得快測令鼻子很癢，但為了返學也能忍受。

四年級的陳同學則說返學要比上網課時早起3個小時，但期待上體育和視藝課。陳媽媽表示，對兒子上學的擔憂肯定是有的，但實體課的效果較好，而且兒子在假期中長高長胖了，校服也是重新購買的。

四年級的陳同學為了上學重新購買校服。

一年級陳同學和父母都對回校感到興奮，他亦是第一次見到班上的同學，希望和同學做朋友。陳爸爸分享為小朋友率先做完快測，才食早餐，過程很順利，而且學校在開學前已在網上舉行家長會，對學校的防疫措施有信心。

一年級的陳同學很想見同學。

校長開學首天收多封情信

陳校長一如既往在校門迎接學生回校，學生都朝氣勃勃地和她打招呼，有些同學更急不及待送上親筆信和禮物，又有同學趁機相約校長談心，十分窩心。

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陳校長指，在假期之中，她和每級的同學都開了視像派對，而今日回校立即送上派對的驚喜禮物，讓學生感受積極參與的回報之外，也對回校感到正面和鼓舞。此外，她亦和家長及學生就回校的防疫安排舉行了會議，亦拍攝了不同的影片，解釋快測申報等流程和接放學的情況、預計不同情況的應對方法等，令師生和家長配合復課過程能更流暢。陳校長認為學校安排細緻，和家長保持緊密的溝通，能讓家長對回校復課更有信心。

校內70%家長考慮為學生打針

陳校長分享，學校在不同階段亦有向家長進行諮詢和提供各種資訊，了解他們對子女注射疫苗的意願。陳校長指，在3月底願意讓子女打針的家長由20%慢慢攀升到70%左右，但學校並不會強逼學生打針，也不會讓沒打針的學生失去部分學習的機會。在體育課，學生會繼續戴上口罩和盡量保持距離，也暫時避免安排劇烈的運動。而非學術活動方面，則會在5月之後視乎情況而定，再陸續開展活動。