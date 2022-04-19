52間小學及65間國際學校率先復課　15名師學生快測呈陽性沒有回校

1名老師及12名學生快測呈陽性全港約530間小學，以及國際學校及補習學校今日（19日）起可復課，所有學校教職員及學生回校前，必須在家進行快速檢測，陰性才准回校。而今日合共有52間小學及65間國際學校恢復面授課，當多有多名同學快測呈陽性，沒有回校。



衞生署衞生防護中心今日（19日）召開記者會，會上公布了首日復課的相關數字。首日復課的52間本地小學有2名學生快測呈陽，來自不同學校；而65間國際學校則合共有1名老師和12名學生快測呈陽，所有呈陽個案均沒有回校。

忘記做快測不能參與課堂活動

教育局副局長蔡若蓮早前表示，若學生忘記做快測，便不能參與課堂活動，會由學校通知家長接學童回家，但若家長同意的話，學生可於學校補做快測，學校須於每日早上10時前向衞生署呈報所有學生的檢測結果，學校要留存快速檢測的清晰紀錄，形式沒有硬性要求，學生可以手冊記錄或拍下快測結果的照片通知班主任。若學生忘記做快測，指引是不能參與課堂學習，校方須通知家長，盡快安排接送學童回家；另若家長同意，學生可於學校補做快測。

專家解答快測疑問

要為子女每日進行快測，家長都有不少疑問，香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會為家長解答有關快測的疑問。

1. 如何自行選擇快速抗原測試包？



選擇購買快速抗原測試包時，可參閱以下香港特別行政區政府所提供的連結所載名單：

https://www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html

2. 幫小朋友做快速測試，家長可有什麼事前的準備？



小朋友未必能完全明白和接受測試程序。家長及照顧者需要在採樣前多 加講解：可以用玩具公仔作模擬鼻腔採樣步驟，讓小朋友知道拭子棒插入的深度有限；亦明白採樣時「鼻哥」只會有輕微痕癢的感覺。絕大部份小朋友經過「演習」之後都可以釋除疑慮，接受測試。同時、家長應 即時讚賞小朋友合作的表現。

3. 幫小朋友做快速測試，棉花棒應該「篤到幾入」？



家長及照顧者使用新冠病毒快速測試時請參考個別品牌使用說明書。一般的撩鼻腔拭子採樣，鼻腔拭子棒進入鼻腔的深度都不用太深。不同年齡小朋友，拭子棒進入鼻孔的深度亦有不同，可參巧以下表列。

採樣前先輕輕擤鼻子，然後家長及照顧者可以用「鉛筆握把」(pencil grip) 姿勢將鼻腔拭子棒放入小朋友鼻孔。並將拭子棒靠著鼻壁、在鼻腔內打 轉 (打轉次數和時間請參巧個別品牌之使用說明書) ，跟著取出鼻腔拭子 棒，放入小朋友另一個鼻孔，重覆以上步驟。完成後將鼻腔拭子棒與測 試溶劑正確地混合。把測試棒放在一個平的表面，將準確滴數的混合測 試溶液滴入樣品孔，在指定時間內讀取結果。

4. 如果幫小朋友做鼻腔拭子採樣快速測試會否令他們流鼻血，會唔會影響健康呢？



鼻腔拭子採樣拭子棒觸及的鼻腔部位置只有少量微絲血管，所以採樣步 驟引致流鼻血的機會不大。輕微流鼻血是不會影響健康的。 如果發現採樣後有流鼻血的情況，家長及照顧者應幫小朋友按着鼻翼兩 邊，指導小朋友身體稍向前，暫時用口作呼吸，流鼻血的情況絕大部份 會在 5 至 10 分鐘內停止。

小朋友流鼻血的現象，大都因為他們的鼻孔細小，又愛擤和挖鼻孔。另外患鼻敏感的小朋友易流鼻血，不是病症本身，而是患者常因敏感造成 的鼻塞、鼻水而要擤鼻水，摩擦下易引致鼻壁黏膜內血管破損而流鼻血。 但若發現小朋友有經常的持續流鼻血和每一次流鼻血用以上描述的正確 的方法都不能止血的現象，便要向兒科專科求診，做適當診斷和檢查去 排除有否鼻腔、鼻咽內或「血液凝固」的毛病。

5. 坊間止鼻血的謬誤：



有些家長及照顧者會以紙巾塞着鼻孔、把頭抑後、或按鼻樑等錯誤方法 來幫小朋友止鼻血。以紙巾塞着鼻孔會更加令鼻壁黏膜受損；把頭仰後 不能止血之餘，鼻腔的血液倒流更會令小朋友有窒息的風險。

6. 止血後相隔幾耐可以做第二次？



如果流鼻血情況不嚴重，一般情況下作短暫休息已經可以。再做鼻腔拭子時不應過份用力，以免再擦傷鼻壁黏膜。

7. 為小朋友進行快測，甚麼時候較為合適？檢測前有甚麽生活習慣需要避免？



家長及照顧者應在小朋友起床之後做鼻腔拭子採樣。家長及照顧者應在 早上以鼻腔拭子採樣，如小朋友未能及時安定坐起來，可以於小朋友起 床前採樣。採樣前應避免洗鼻、飲水、進食、刷牙、漱口，因為這些都 會減低鼻壁黏膜上病毒的數量，從而減低測試的靈敏度。

8. 幫小朋友揀鼻腔拭子採樣好，抑或係深喉唾液採集標本較好？哪一款較準確?



每一個檢測方法都有不同的敏感度(Sensitivity) 和特異度(Specificity)，準確程度亦因應採樣方法、有否跟足檢測包內附說明書的步驟而有差異。不同的檢測方法所需要時間亦有大分別。如果測試是用作每天返學的即時檢測用途，應選擇一個可以上學前在家中進行、小朋友接受和願意被 重覆採樣而又能提供即時結果的檢驗方法。

小朋友一般都很難做到「Ka-Too」這個動作，因此較難採集到合乎標準 的深喉唾液標本。再且深喉唾液化驗結果需時，可能等一至兩天才有結果。家長幫小朋友返學前撩鼻腔拭子採樣，只要做得妥當，很快便有結果。適時找出被新冠病毒感染的學童，便可儘早提供治療和避免病毒在校園傳播。

9. 家長可以用口含式測試捧為小朋友做快速測試嗎？



口含式快速測試方法暫時仍未獲衞生處衞生防護中心認可。此外如小朋 友含住測試棒作太大動作亦會容易導致口腔創傷，所以暫時未建議用這個方法為小朋友做新冠病毒快速測試。

10.兒童及青少年可以自己做快速測試嗎？



家長及照顧者要注意家居安全，應妥善收藏和處理候用和用過的測試包，避免小朋友觸及。不建議兒童及青少年自己做快速測試。

11. 一旦快測陽呈性該如何處理？



家長及照顧者應根據品牌使用說明書參讀測試結果。一旦結果呈陽性要 到衞生署呈報，需要 24 小時內向「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果 人士申報系統」(https://www.chp.gov.hk/ratp/) 申報結果，盡早提供治療 和避免在校園傳播。請參照衞生署衞生防護中心「恢復面授課堂的健康貼士」。家長及照顧者要小心留意小朋友的情況，詳情請參考香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會訂下的指引對病童進行監測 (https://bit.ly/3GPUkkw)

*資料來源：香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會