迪士尼樂園重開新打卡位、生日表演　必掃《熊抱青春記》全新商品

香港迪士尼樂園今日（21日）重開，很多家庭都趁小朋友尚未開學到樂園進行「最後衝刺」。樂園亦準備了只此一次的全新巡遊內容歡迎賓客，還有在火車站舞台的生日表演，美國小鎮大街及反斗奇兵大本營新增了2個全新打卡位，商店亦已推出多款全新熱賣商品。

攝影：余嘉文、王淑君



香港迪士尼樂園重開，為了迎接賓客，樂園親善大使陳麗儀（Lily Chan）和唐俊迪（Tony Dick）現身，與50位迪士尼朋友和表演者一起投入歡迎行列，迪士尼朋友包括唐老鴨、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻蒂蒂都列隊歡迎賓客重遊，接著還有一眾迪士尼公主、Duffy與好友StellaLou和‘Olu Mel等紛紛投入巡遊，歡迎賓客重臨。

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生日歡聚奇妙時刻

樂園新準備了在小鎮大街火車站上演升級版「生日歡聚時刻」，配上全新歌曲，加上米奇米妮的粵語生日祝福，令慶祝活動更精彩。

另外，美國小鎮大街和反斗奇兵大本營新增全新打卡位。美國小鎮大街是充滿色彩的花卉裝飾，而反斗奇兵大本營則能融入胡迪與牧羊女的浪漫故事中。

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全新系列商品

換上新面貌的百貨店按主題分展區，推出多款熱賣商品，包括迪士尼公主貝兒展示架充滿黃色商品，另新增全新Duffy與好友主題的打卡位。最新《熊抱青春記》推出超過40款商品，包括人氣頭箍、首飾和背包等。

動畫藝術教室同時增設繪畫《熊抱青春記》的可愛角色小熊貓美美，可以親手繪畫美美回家！

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90日內網上預約

現時可於到訪前90日內到網上預約入園，並訂購「迪士尼尊享卡」，盡享園內遊樂時間。樂園重開後會繼續參照政府及衛生部門的最新規例及指引，包括疫苗通行證和安心出行要求。