兒童遊樂場重開│媽媽即攜兒子放電:要報復式咁玩 一陣再去圖書館

政府今日（21日）起逐步放寬社交距離措施，包括重開部份康文署場地，當中包括戶外兒童遊樂設施、戶外體育設施，以及室內體育設施，如體育館、兒童遊戲室等。小朋友居家抗疫多時，終於可以重玩滑梯、韆鞦、攀爬架、搖搖馬等設施舒展筋骨！有不少家長一早帶同小朋友到將軍澳寶康公園遊樂場放電，笑言要報復式玩樂。

攝影：歐嘉樂



位於將軍澳的寶康公園，設有八套兒童遊樂設施，屬區內大型戶外兒童遊樂場，在第一階段重開設施期間，市民仍必須戴口罩。

周太今早十時多，帶同4歲兒子到遊樂場，她說：「我哋今日要復仇式玩，玩完遊樂場再去圖書館；之前有同佢踩單車，因為住喺將軍澳都方便，又有得戴住口罩，佢次次經過公園見到遊樂場圍封都好希望入嚟，因為我要返工，希望嚟緊屋企人都可以幫手日日帶佢嚟公園。」

+ 1

爸爸：男仔需要郁動多啲

方先生今日趁遊樂場設施重開，十時多與兩歲孫女來到將軍澳寶康公園遊樂場玩樂，「見今日開返咪帶佢嚟，困在家個幾月了，玩陣回家沖涼瞓覺，疫情個排自己嚟散步，冇帶孫女。」

羅先生帶分別兩歲及四歲兒子到公園遊樂場玩，「之前有必要都會出街，但冇入公園，都困得太耐，特別男仔需要郁動多啲，公園絕對要早啲開返啦，戴口罩玩都安全啲，玩陣返屋企先飲水。」

+ 14

小朋長大後就不跟父母去玩

魏小姐原本想帶2歲1個月的兒子到海旁散步，經過遊樂場看到很多小朋友在玩，才知道今日遊樂場重開，於是立即轉場，小朋友表現興奮，「小朋友都鍾意同其他人一齊玩，疫情緩和，沙灘游泳池都有必要重開啦，呢啲係童年嘅樂趣，小朋友長大就唔跟父母去玩。」

周太:望沙灘、泳池盡快開

另一位周太帶兩歲半兒子及4歲半女兒到遊樂場玩，「之前都好少出街，因為我都驚今日公園未解封，驚佢哋失望，所以我同小朋友講今日去圖書館，因為都會經過遊樂場，我望到公園開咗就即刻帶佢哋入嚟玩，小朋友去公園一定開心，本身今日預約咗廸士尼，但怕太多人都係唔去住。」周太本身是全職媽媽，疫情下買了不少玩具、勞作與小朋友在家做，她不想小朋友常常在家看電視。

對於公眾泳灘、泳池和燒烤設施仍然關閉，周太希望沙灘、泳池盡快開，「因為是夏天，小朋友都需要游水，惟有去非康文署地點，希望快啲開返，見到西貢個個星期六日都塞車就知，其實屈太耐個人都攰，小朋友都成日問：「可唔可以出街，點解今日又喺屋企？細個都識講呢個感受。」

日日在家大人小朋友都悶

住在附近的李先生表示疫情期間完全沒有帶小朋友到公園，「我上星期已經同小朋友講，今日遊樂場重開會帶佢嚟玩，今朝佢好早就話要來；早排淨係喺屋企玩吓玩具，上吓網課，大人小朋友都好悶。」由於李先生一家未有染疫，所以帶女兒出外都比較謹慎，「要除口罩嘅活動都唔會去住。」