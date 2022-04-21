迪士尼樂園重開小朋友盛裝入場　有家長早一晚入住酒店準時入園玩

隨防疫措施鬆綁，香港迪士尼樂園今日（21日）重開。為配合本地疫苗通行證，已網上預約入園的賓客需在入園前掃描安心出行，並向職員出示針卡。樂園特意改入口位置，安排職員在門外提醒賓客掃描安心行出。重開首日，小朋友都盛裝打扮入園，有媽媽表示長假期和小朋友在家均感到沉悶，得知重開消息立即上網預約，更特意前一晚入住酒店，一早攜小朋友入園遊玩。

（攝影：王淑君、余嘉文）



香港迪士尼樂園重開，大人小朋友均感到興奮。記者今日早上10時到達樂園，不少小朋友盛裝打扮，穿上公主服裝迎接重開首日，當中亦不乏一家大細齊齊入園遊玩。

樂園為配合疫苗通行證，賓客需要至少接種一針疫苗才能入園，樂園改變了入口位置，在鯨魚噴水池的左側。沿途安排不少職員提醒賓客預先掃描安心出行，在入口處則向職員出示針卡。職員只需查看針卡，並沒有掃描針卡。雖然人潮不斷，但秩序大致良好。

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媽媽：假期在家太沉悶

有媽媽坦言，特別假期和小朋友鮮有外出，得知樂園重開便立即到網上預約，更特意前一晚入住迪士尼度假區內的酒店，一家人早上抵達樂園準備暢玩。另有媽媽是家人為她們預約，今次亦是她第一次入園遊玩。

不少小朋友也打扮成公主，還有小朋友穿上最新的《熊抱青春記》服裝和尾巴，打扮十分可愛！

香港迪士尼樂園在4月21日重開後，將維持一星期五天開放，逢星期二、四暫停開放，直到另行通知。樂園應政府要求實施人數管制，賓客需要持有效門票並在先在網上預約。

推全新「迪士尼尊享卡」

樂園推出全新的「迪士尼尊享卡」，賓客在網上購買後可優先暢玩熱門遊樂設施，優先入場並於預留區域觀賞人氣娛樂表演，節省等候時間。賓客可從受歡迎的遊樂設施當中揀選一至八項設施通行，以及一項娛樂表演通行，價格由$79至$379。

八項設施包括：灰熊山極速礦車、蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！、迷離大宅、鐵甲奇俠飛行之旅、星戰極速穿梭、太空飛碟、米奇幻想曲、小熊維尼歷險之旅、玩具兵團跳降傘及轉轉彈弓狗。而娛樂表演可於以下 2 項指定娛樂表演選擇 1 項優先入場，並於預留區域觀賞：《迪士尼尋夢奇緣》舞台匯演、《迪士尼魔法書房》。

「疫苗通行證」要求

在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處樂園及餐廳堂食的賓客必須符合「疫苗通行證」要求，獲法例豁免人士除外。賓客必須隨身攜帶其新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，並在有需要時向演藝人員出示以供檢查。「疫苗通行證」下的新冠疫苗接種要求將分三個階段進行。

所有餐飲處所及表列處所強制使用「安心出行」

按政府法例要求，所有賓客（獲豁免人士除外）進入表列處所及餐飲處所堂食前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。