海洋公園重開首日現人龍　港媽一家五口入園：專登帶囝囝睇動物

疫情放緩，政府今（21日）起首階段放寬社交距離措施，食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，室內外體育場地、兒童遊樂場、戲院及主題樂園等處所亦可重開。海洋公園在重開首日已有大批遊客等候開門，當中大部分為家庭客，亦有中學生趁復課前盡興一番，不少小朋友都直認期待海洋公園重開已久，最希望看動物。

攝影：張瑋婷



相隔數月，海洋公園今日重開，在10時開門前已有大批遊客排隊，他們需先經職員檢查網上預約證明，掃描安心出行及疫苗通行證，才可檢查門票並入場。現場可見秩序良好，人龍由正門前方的噴水池處開始，逐一輪候購票及入場。港鐵黃竹坑站亦有不少打算入場的人士聚集等候朋友。

媽媽：等佢跑吓

黎小姐今日與父母及2歲仔仔，一家五口到場，「呢排復活節假一早攞咗假陪仔仔，咁啱重開就可以帶佢哋嚟」。她形容疫情期間小朋友經常在家，即使間中帶囝囝到郊外走走，也難免感到無聊，「等佢跑吓，但其實都係得個跑字」。她又指，仔仔出世不久已遇上疫情，「一直無得出街，所以帶佢出嚟睇吓動物，見多啲嘢，今日打算留足一日，睇晒所有動物。」

黎小姐今日一家五口到場，表示會在園內逗留全日，「睇晒所有動物」。（張瑋婷攝）

陳女士則帶同兩名就讀小學的姪女到場，兩名小朋友均直認非常期待樂園重開：「最想玩機動遊戲，同睇企鵝、熊貓！不過未知啲過山車開唔開。」就讀小六的陳小朋友又形容停課期間「留喺屋企好悶，都係睇吓書、睇吓漫畫」，日後希望有時間可以多點到海洋公園遊玩。

重開首日一家八口入場玩

何小姐與2歲兒子入場前先站在花圃旁留影，兒子看上去頗為害羞，她直言疫情期間為健康著想，較少帶孩子外出，只能讓孩子在家中玩玩具，訓練大小肌肉，「專登買咗跳床、瀡滑梯、鞦韆畀佢，亦有小型玩具」，如今主題樂園及遊樂場重開，終可以帶他外出遊玩。她又笑言沒想過今日會如此多人：「其實我尋晚諗起先網上預約，都唔使等，估唔到今日咁多人，所以無諗住上山，喺山下睇吓熊貓，中午就返屋企食飯喇。」

除購買了年票的入場人士外，亦有從未到過海洋公園的遊客選擇於今日入場遊玩。鄧女士以海洋公園的員工門票帶7名親友入園，她笑言兩名分別12歲及2歲的姪仔從未到過海洋公園，「佢哋困咗喺屋企好耐喇，知道今日第一日重開，咁啱又未到佢哋復課，所以就帶佢哋嚟，佢哋都好期待」。不過她笑言自己年紀大，未必能陪伴小朋友玩機動遊戲，「希望佢哋睇吓動物、開心吓」。

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