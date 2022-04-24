4.21恢復晚市堂食至晚上10時　商場推餐飲優惠　呢間有100%回贈

防疫措施在4月21日起鬆綁，即日起可以4人一枱，並恢復晚市堂食。商場立即加推回贈優惠，有商場甚至回贈100%金額的餐飲禮券，刺激消費。



ELEMENTS圓方「晚市餐飲消費禮遇」 享100%消費回贈

政府放寬防疫措施，食肆可恢復晚市堂食至晚上10時。ELEMENTS 圓方推出「晚巿餐飲消費禮遇」，由即日起至5月5日，顧客於星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，於場內指定餐飲商戶惠顧堂食，即日以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣$1,000，即可享總值港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，尊享100%消費回贈，餐飲電子禮券更適用於場內逾20間美味餐廳。

將軍澳中心 一連四日快閃10%回贈

即日起至5月8日，下午5時後於將軍澳中心、PopDeli或PopFood以電子貨幣惠顧堂食（或另加一組不同商戶單據合共）滿 HK$500即可獲5倍額外積分，憑獲賞積分兌換成Point Dollar。晚市堂食重開首日（21日）起一連四日更快閃加推餐飲回贈優惠，最多可獲10%回贈，消費金額由$200至$500，回贈的禮券金額由$20至$50不等。