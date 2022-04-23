親子好去處│九龍灣親子餐廳萬呎空中花園　午餐$58起免費玩遊樂場

如果一個地方既讓可進餐，又可有戶外遊樂供小朋友放電，更是位於鬧市中，相信一定吸引不少家長；隨住本港新冠狀疫情緩和，政府已實施首階段放寬社交距離措，晚市恢復堂食，一家四口終可以坐在同一枱吃飯，當然要找個滿足大人小朋友的地方，今次為大家介紹位於九龍東鬧市的隱世親子餐廳。

攝影:鄭子峰



如果好想帶小朋友放電，又想吃個抵食美味午餐，親子餐廳是不錯的選擇。位於九龍灣國際展貿中心的「Cafe Wellcome x BBQ Place」設有大型空中花園，提供價格相宜套餐為主，無論消費多少也可享用免費遊樂設施。

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餐廳內設的遊樂設施位於戶外空中花園位置，空氣流通之餘，也可以享受抬頭即可見的藍天白雲，讓小朋友曬曬太陽；遊樂設施雖然不多，但有齊小朋友喜愛的元素，滑梯、搖搖馬、數字過三關等，家長可以選擇室內或室外位置用餐，一嚐香濃咖啡之餘又一吃邊看住到小朋友玩耍。

餐廳提供的午市套餐有多款選擇，餐牌因應食材更新，當日最抵食有$58黑松露雜菌炒意粉，其次有夏威夷海鮮薄餅、日式鰻魚炒飯、小食拼盤（蜜糖雞翼丶麥樂雞塊丶薯條丶沙律菜）等，全部包餐湯、飲品及手工甜品一份或Movenpick 雪糕或Haagen Daz 雪糕一杯。而商場設有消費滿$200，享有商場兩小時免費泊車優惠。

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Wellcome x BBQ Place餐廳資料

營業時間：11:00-20:00

地址：九龍灣展貿徑1號國際展貿中心E-MAX 4樓421至425號舖

電話: 21111411