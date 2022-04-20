全港34間室內兒童遊戲室4.21重開　多種主題及設施適合小朋友放電

康文署部分場地將於4月21日起重開，當中包括戶外兒童遊樂設施、戶外體育設施，以及室內體育設施，如體育館、兒童遊戲室等。小朋友居家抗疫多時，做運動非常重要，而康文署亦設有免費室內兒童遊戲室，供9歲或以下、身高不超過142厘米的小朋友使用，家長不妨帶子女到區內的兒童遊戲室耍樂，盡情活動！



康文署轄下的室內兒童遊戲室遍佈港九新界各區，每個遊戲室各有不同主題，為9歲或以下、身高不超過142厘米的小朋友增添玩樂氣氛。遊戲室的每節開放時間大約在45至50分鐘之間，每一節完結後會關閉15分鐘，以進行清潔。遊戲室每節時段可容納人數亦非常有限，部分遊戲室亦設有派籌，名額先到先得，建議家長及早到場。

港島區室內兒童遊戲室一覽：



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遊戲室各設不同主題

各個兒童遊戲室均設有不同主題，當中以海洋及森林、動物等佔多數，亦會按該區特色來設計主題，如長洲體育館兒童遊戲室就以包山、 張保仔洞為設計概念。小西灣體育館的遊戲室以「城市」為主題，除了各種攀爬設施及滑梯外，更有一幅適合兒童使用的小型攀石牆，適合小朋友放電；荃灣體育館的兒童遊戲室則以海洋為主題，有雙層攀爬架迷宮、機關及滑梯等，適合年紀較大的兒童。

上水保榮路體育館的兒童遊戲室是全港最大，面積達370平方米，以「小小世界」為主題，亦有滑梯、攀爬障礙架、繩網陣，似足坊間的收費Playroom。至於沙田車公廟體育館啟用將近兩年，大樓設施多元化，內裡的兒童遊戲室主題名為「奇妙方塊」，裝潢用上較為柔和的粉色系，亦放有多個寫有數字及英文字母的立方體，讓小朋友可盡情發揮創意。觀塘彩榮路體育館更屬全港最新，2021年12月29日才啟用，兒童遊戲室面積有350平方米，主題為「動物王國」，內有透明滑梯，適合喜歡動物的幼童玩耍。

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九龍區室內兒童遊戲室一覽：



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五間體育館目前暫停開放

不過港島區的石塘咀體育館及中山紀念公園體育館，元朗區的天暉路體育館、天瑞體育館及元朗體育館，這五間體育館目前暫停開放，直至另行通知。家長們要注意，以免「摸門釘」。

新界區室內兒童遊戲室一覽：

