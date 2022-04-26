婆媳｜奶奶硬要「矯正」孫兒用右手寫字　家嫂網上呻　網民有同感

每個人的慣用手不同，不論左右撇子都不足為奇。但日前一名網友發文表示，小孩是左撇子，但奶奶卻總認為這樣很不好，讓事主非常不滿。



所有人天生都會有差異，包括慣用手也是。一位媽媽在Facebook群組「爆怨2公社」發文提到，她三個小孩裏，前兩個都是右撇子，但老三是左撇子。不過她秉持着不干涉小孩發展的態度，不要求小孩改變習慣。不過她的奶奶卻總認為左撇子不好，希望老三能將慣用手改成右手，此舉讓事主氣炸表示「真的有時候跟妳說永遠說不清」。

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許多網友留言同樣認為左撇子不需硬性改變：

．「這年頭居然還有人在管左右手，奇葩欸！她是從清末民初穿越來的？」

．「我也是左撇子，硬生生從小被打到右手寫字。現在左右都會是沒錯，可是我絕對不會讓我的孩子跟我一樣被干涉自我」

．「左撇子怎麼了？我也是左撇子啊！左手不能用嗎？老舊觀念才會說一定要用右手。我覺得手腳健全最重要，管人家要用哪隻手」



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