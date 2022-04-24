婆媳｜奶奶暗地裏常說娘家壞話　更想向孫女洗腦　新抱難忍終發難

一名網友於早前在Facebook群組《靠北婆婆2.0》發文，表示結婚至今，將近四年的時間，事主在前兩年都以為自己有一位好婆婆，殊不知，在第三年家裡因故安裝監視器後，一切就變調了。



該名網友表示，某天自己正好打開手機，點進門口監視器畫面，想看女兒在做甚麼，沒想到看着看着，卻突然聽見婆婆對幾個鄰居說有關自己的不實謠言，不論女兒做了甚麼，婆婆都會說孩子一定是像到媽媽（事主）或是娘家人。

奶奶背地教孩子：外婆是壞女人！媳婦難以釋懷

某天，事主剛出門上班後，不久，就聽到奶奶對孩子說：「婆婆（事主的親生媽媽）是壞女人，妳再不乖，就去壞女人那邊。」

自那天起，事主就開始蒐集奶奶的不實言論，不料，當事主和老公談到這件事情時，老公卻說不要理奶奶就好，令事主實在是受不了，當場和奶奶對質，並將奶奶的不實言論都播放出來。

雖然奶奶當下嘴硬並沒有承認，但日後泡茶都不敢再提到事主了，只是對事主來說，這些陰影仍是揮之不去的存在，「做媳婦的真的無法忘記奶奶在外面講不實的話。」

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網友同理：奶奶並非親生母親，肯定很難原諒

這篇文章也吸引不少網友留言討論，一名網友表示能理解事主的感受，並說：「當然無法忘記，因為她不是妳的親生母親，妳一定會很難原諒她，她也實在不該亂教孩子、亂說話。」

該名網友表示，若是她應該會搬離，並敬而遠之，以後請老公自己回家看奶奶就好，不再來往。

也有網友安慰事主，不必擔心孩子會被奶奶教壞，因為孩子是很聰明的，只要讓孩子知道誰是真的對他好，日久必定見人心。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「外婆是壞女人！」婆婆總在背地說娘家壞話，媳婦：陰影揮之不去】