6款母親節蛋糕推介　以清新花系、翡翠做主題　美味且賣相吸引

還有差不多一星期就到母親節，是時候準備訂購母親節蛋糕，為媽媽們送上最好的祝福。有蛋糕店推出特色母親節蛋糕，例如以花、翡翠、珠寶盒等作主題，好看又好吃。媽媽們一定喜歡！



A-1 bakery

A-1 bakery及Atelier Gute就推出了數款精美的母親節蛋糕，由即日起至5月2日期間，提早預訂母親節嘅蛋糕更可享早鳥優惠85折。精選母親節蛋糕包括翩翩起舞（柚子芒果蜂蜜蛋糕12／15cm）、心花放（士多啤梨蛋糕配白桃慕絲 12／15cm）及Atelier Gute 甜心女王（日本甜王士多啤梨慕絲蛋糕）。

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龍島

龍島今年以「My Wonder Mom」為主題，推出以象徵尊貴及慈愛的紫色為主題的母親節限定禮盒及蛋糕。其中茉莉香梨慕絲蛋糕以清新淡雅的茉莉花香慕絲與鮮甜飽滿的法國香梨果蓉及果肉層層相間，底層採用海綿蛋糕及焦糖朱古力脆脆，口感豐富又充滿清新果香。蛋糕配上羽毛狀的白朱古力，象徵母親展開溫暖的翅膀，造型高貴及華麗。除了蛋糕，亦有璀璨花海雜錦禮盒及茉莉香梨慕絲蛋糕 (茶點蛋糕)。龍島一系列母親節限定禮盒及蛋糕於4月18日起於全線龍島分店正式發售。

Vive Cake Boutique

蛋糕精品店Vive Cake Boutique推出一系列別具驚喜特色的母親節主題蛋糕，三款全新設計的母親節蛋糕各有主題創意，由即日起至2022年5月31日期間限定供應。當中「Perfect MOM-ent」（港幣880元，1磅），以立體心心朱古力為蛋糕焦點，並將寫上心意的小字條收藏在內，顧客更可另加港幣50元，換上自訂字句，讓媽媽可以輕輕敲開心心朱古力，細讀子女收藏於心底裏的感恩心聲。

Vive Cake Boutique「Perfect MOM-ent」（港幣880元，1磅）

而花系主題的「Flores de Amor」（港幣1,080元，1磅）則會隨蛋糕送上三至四款季節鮮花，仔女可以為蛋糕親自插上鮮花裝飾，如顧客希望由VIVE代勞插花裝飾蛋糕，則可另加港幣200元。以上兩款蛋糕備有五款口味可供選擇，當中包括紅絲絨蛋糕配忌廉芝士丶伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉丶朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉丶香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉或雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲。

Vive Cake Boutique「Flores de Amor」（港幣1,080元，1磅）

另外，Vive Cake Boutique亦推出了有飄送淡淡榴槤香的「MOM-believable」（港幣880元，1磅），以VIVE人氣戚風蛋糕為基礎，於夾層加入馬來西亞直送的D24榴槤肉，蛋糕外型設計簡潔，以純白為主色，綴以人手製作的糖花，絕對是榴槤愛好者必試的蛋糕。

Vive Cake Boutique「MOM-believable」（港幣880元，1磅）

Jadery

本地品牌 Jadery決定將玉石歷史及意義注入美饌之中，以一式兩件饌玉食用玉讓子女與母親分享一道別具意義的美味。 而是次母親節禮盒分「飾（Jewelry）」及「饌（Eatable Jewelry）」兩部份，除饌玉外，禮物亦包含一份清雅高貴的翡翠輕珠寶。母親節禮盒共有四款輕珠寶以供選擇，分別為 珥 • 饌玉耳環及環 • 饌玉手鏈各兩套，即使不同年齡層及形象之女士亦易於日常配戴。 而所有飾品設計均用上包金配件及天然緬甸玉翡翠，保證獨一無二，且低調優雅。