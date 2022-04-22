5條零難度親子單車路線　最新一段僅啟用9個月　沿路盡享夕陽美景

大地回春，和暖的天氣最適宜一家大細到戶外遊玩。趁著長周末，不妨和小朋友一同踩單車，一邊做運動，一邊欣賞香港的美景。今次將介紹N條親子單車徑，難度較低，十分適合帶單車的初學者或小朋友一起去，享受休閒的親子時間！



1.荃灣最新單車徑 難度：★☆☆☆☆

荃灣海濱路段的單車徑在去年7月正式啟用，是荃灣連接屯門單車徑的一部分。今次介紹的路段是由荃灣海濱公園至灣景花園對出海旁，長約2.3公里。全程不需穿過馬路，地勢平坦，沿路還有2個休息處及單車泊位，也有不少康體設施，還會路經荃灣公園，小朋友可以隨時停車休息和遊玩。

這條路段可欣賞藍巴勒海峽及汀九橋，黃昏時間還能看到夕陽。而且完成路段後，大人小朋友都可以到附近商場休息和進食，十分適合一家去玩。

+ 16

2.迪欣湖活動中心 難度：★★☆☆☆

迪欣湖本身是帶小朋友野餐的好地方，而迪欣湖活動中心其實是可以租借單車或家庭遊覽車予到訪人士。大家可以踩單車遊覽迪欣湖和欣澳海濱長廊，全長約7公里，路況亦十分安全，可以完全享受踩單車的樂趣。小朋友可以按個人體力選擇只要繞湖駕車，還是要挑戰海濱長廊。

+ 3

3. 將軍澳海濱長廊 難度：★★☆☆☆

將軍澳單車館公園原本只供團體練習單車用，早年則在戶外位置新增設單車徑，爸媽可在館內租借單車使用，再海濱長廊遊玩。長廊全長約2公里，最長可從維景灣畔踩至康城。

而2014年開幕的單車館公園，總面積佔地5.3公頃，劃分多個消閒娛樂區域，包捨人工湖、模型船池、中央大草坪、運動攀登牆、戶外滑板場、人工湖及兒童遊樂場，其中兒童遊樂場設施非常多元化，除了一般滑梯和搖搖椅，還有繩網和攀爬架，小朋友一定樂而忘返。

+ 2

4. 沙田至大美督 難度：★★★☆☆

這條路線十分適合需要租單車的家庭，不少單車鋪都可以兩邊還車，不用走回頭路！而這條單車徑亦是以平路為主，途徑科學園，沿途欣賞吐露港美景，亦設有美食廣場、餐廳和休憩設施，中途累了也能隨時休息和補給。不論沙田或是大美督也有交通配套，踩完單車後離開也不會太麻煩。

+ 3

5. 西九活動空間 難度：★☆☆☆☆

西九活動空間特設「悠遊西九」單車服務，讓遊客可租借共享單車在公園内踩單車。這個地方最大的難度就是假日很多遊人，踩單車時要特別注意自身和路面的安全。而西九活動空間的景觀很好，天氣許可的話可以欣賞美麗的夕陽。另外，一家大細還可以前來野餐、溜狗，享受假期。

「悠遊西九」（成人及兒童）單車服務：可使用八達通卡或現金付款。

每小時港幣＄30元（不足一小時亦作一小時計算）

家庭單車服務：每小時港幣＄120元（不足一小時亦作一小時計算）

+ 1

另有５個新手必去單車公園

1.九龍城賈炳達道公園（難易度：★★★☆☆）

+ 8

租賃價錢：

- 單車：$80/2 小時 或 $130/全日

- 有篷三輪車：$120/小時

- 安全帽：$10

- 電子打風：$30

2.小西灣道花園（難易度：★☆☆☆☆）

+ 1

3.屯門湖山遊樂場（難易度：★☆☆☆☆）

+ 3

4.青衣東北公園（難易度：★★☆☆☆）

+ 8

5.慈雲山蒲崗村道公園（難易度：★★★★☆）

+ 10

單車租賃亭開放時間：

逢星期一至星期五由上午10時至晚上7時

逢星期六、日和公眾假期由上午10時至晚上8時

*高架單車徑的定期保養日為每月第2和第4個星期一，上午8時至下午2時

租賃價錢：

平日：

- 單車：$50/小時

- 單車 + 頭盔$55/小時 或 $80/2 小時 或 $130/全日

星期六、日或假期：

- 單車+頭盔：$60/小時 或 $90/2 小時 或 $150/全日

-- 頭盔：

- 普通單車頭盔：$20/小時 或 $30/2 小時

- 滑板溜冰花式（BMX）頭盔：$30/小時 或 $50/2小時

- 單車打氣／鎖／籃／車上油：各$10