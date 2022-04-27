港鐵商場再送逾4萬張電子優惠券　5.12中午12時起入apps搶!

最近疫情有所緩和，政府逐步放寬社交距離措施，亦派發消費券促進經濟。港鐵旗下商場亦藉此推出「消費4重連環賞」，送出總值超過一千萬元港鐵商場電子優惠券，並與兩個主要消費券發放平台支付寶香港及八達通推出O2O策略性合作，最高可享HK$6,000港鐵商場電子優惠券。



港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場最近推出「消費4重連環賞」，送出總值超過一千萬元港鐵商場電子優惠券，「消費4重連環賞」推廣活動，包括「消費券精明攻略 - $800大獎賞」、「5月加碼賞高達$5,500」、「假日限定5倍“FUN”」及「一Click即搶」快閃活動，最高可享HK$6,000港鐵商場電子優惠券。

港鐵旗下商場亦藉此推出「消費4重連環賞」，送出總值超過一千萬元港鐵商場電子優惠券。

此外，隨著戲院重新開放，港鐵指定商場更推出「睇戲免費泊車優惠」，顧客可過足戲癮同時享有高達3小時免費泊車。

港鐵指定商場推出「睇戲免費泊車優惠」.

「消費券精明攻略 - $800大獎賞」

活動日期：即日起至5月2日

參加方法：

MTR Mobile登記用戶於以上指定港鐵商場及類別*參與商戶以電子貨幣(包括所有消費券發放平台)累積消費滿HK$5,000或以上，即獲贈合共HK$800港鐵商場電子優惠券。



優惠券會以2張港鐵商場HK$300指定類別電子優惠券以及2張港鐵商場HK$100時裝及美容類別電子優惠券形式發放。電子優惠券必須於2022年5月1日至5月31日期間使用。

*指定類別商戶：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別



「5月加碼賞高達 $5,500」

活動日期：5月6日(星期五) 至 5月19日(星期四)

參加方法：

單一消費滿HK$2,500，即送HK$500港鐵商場電子優惠券（包括2張港鐵商場HK$100指定類別*以及3張港鐵商場HK$100時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠三次。



單一消費滿HK$20,000，即送HK$4,000港鐵商場電子優惠券（包括4張港鐵商場HK$500指定類別*以及4張港鐵商場HK$500時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠一次。



以上港鐵商場電子優惠券必須於2022年5月6日至5月31日期間使用。



*指定類別商戶：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別



「一Click即搶」快閃禮遇

活動日期：5月12日(星期四)

參加方法：MTR Mobile登記用戶於2022年5月12日中午12時起，按以下方法領取港鐵商場電子優惠券。每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券一次，數量有限，換完即止！



步驟1: 點選「我的獎賞」

步驟2: 在「禮遇」内點選「一Click即搶！港鐵商場HK$100指定類別電子優惠券」或「一Click即搶！港鐵商場 HK$500 時裝及美容電子優惠券」

步驟3: 點選「立即領取」

成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。



「假日限定 5倍 “FUN” 」

活動日期：5月份 逢星期五、六、日及公眾假期

參加方法：MTR Mobile登記用戶於以上指定港鐵商場及類別*參與商戶，以電子貨幣消費滿HK$200，專享5倍積分。



*指定類別商戶：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別



「睇戲免費泊車優惠」

推廣日期：5月份

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城

參加方法：

德福廣場及青衣城：逢星期一至五(公眾假期除外)憑即日戲票2張，即可享2小時免費泊車。

PopCorn：逢星期一至日憑即日戲票1張，即可享2小時免費泊車。

The LOHAS康城：憑即日戲票2張，即可享3小時免費泊車。

