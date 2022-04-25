淘寶購抽油煙機及煮食爐存在極大風險　專家：發生意外保險唔會賠

不少人喜歡到淘寶購物，由衣物、日用品、傢俬甚至大型電器，近日分別有網民在淘寶購入抽油煙及煮食爐，當中的安全問題令人憂慮。專家指國內抽油煙機及石油氣爐有不少款式是香港不適合安裝的，在香港也未獲香港機電工程署氣體安全監督批准，存在相當大的風險，萬一發生意外後果不堪設想。



淘寶電器插頭沒有水線

裝修學院校長鄧世民（Simon）指，不時有客人在淘寶購入兩腳插頭的電器，再請他改裝成「13A頭」，即香港用的三腳頭，但改裝後亦只是轉換成三腳插頭，但不代表有水線，水線主要是確保屋內人士和維修電設備人員的安全，當發生漏電時，絕大部分的電流就會經水線流走，大大減低觸電事故和火災的機會，因此沒有水線的電器存在相當高的風險。

鄧世民強調：「有啲淘寶電器條電線幼到不可思議但係個用電率極高，好容易造成電線過熱引起火警！」

安裝師傅不建議購買

鄧世民以自身工作經驗分享，在香港大部分從事安裝抽油煙機或石油氣爐的專業技工，一定不會建議用家於淘寶購入，除了沒有水線的問題外，也沒有香港機電工程署認可標籤的抽油煙機或石油氣爐，萬一發生意外是沒有人需負責的。家長也未必清楚安裝詳情，國內抽油煙機有不少款式是香港不適合安裝的，除了浪費金錢，也有漏電等風險。

相比起抽酒煙機，石油氣爐會多了漏氣的危機。Simon直言由於漏氣可以有多個成因引致，例如：用料、安裝、設計，因此意外發生後也未必能找出最大成因。他補充：「買呢啲唔合安全規格嘅電器其實都慳得少少，但意外發生時，沒有人需負責、保險都不能夠保障嘅時候，咁你就要自己承擔所有法律責任與金錢損失，包括因意外而導致他人傷害嘅賠償。」

如果購買的產品沒有香港機電工程署認可標籤，但品牌有知名度，也有國際認可的話，當然是可以考慮，但Simon坦言，大品牌通常香港也可以買到，不需要於淘寶購買，一般在淘寶購買的，都是「不明來歷」的廉價品牌，最安全做法就是購買認可的合規格電器及煮食爐。