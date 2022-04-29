好人好事｜孩子搭巴士時哭不停　暖男大叔前來　用一句話幫忙安撫

相信許多爸爸媽媽帶孩子出門時，最怕孩子在公共場所突如其來地大哭，儘管爸爸媽媽也加以安撫，但有時還是會遇到無論大人怎麼哄，孩子還是不斷哭鬧，甚至開始引起旁人側目的尷尬情形發生。這時，若是有人能夠伸出援手、替自己解圍，相信多數爸爸媽媽都會感動不已。



根據日媒《grape》報道，前陣子，就有一名日本網友「@4sonsmam」在Twitter上發文分享，某日，自己帶4個孩子出門搭巴士時，所遇到的暖心事蹟。

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孩子在公車上放聲大哭，陌生大叔用1句溫暖話語幫解圍

該名網友（以下稱作4寶媽）表示，當時自己帶着4個孩子出門搭公車，小兒子卻在公車上忽然放聲大哭，且無論她怎麼安撫，小兒子仍舊不斷大聲哭鬧，正當4寶媽為打擾到其他乘客，而感到不好意思時，有位大叔卻朝她的方向走了過來。

原以為是孩子的哭鬧聲太大，令這位大叔忍不住前來制止，然而，就在4寶媽向大叔表達歉意後，這位大叔居然走到了孩子身旁，溫柔地對還在哭鬧的孩子說：「大叔今天也遇到了一些不開心的事情，你能不能幫大叔、連同大叔的份一起哭出來呢？」

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大叔舉動暖爆網友：希望這樣溫暖的人能多一點

4寶媽表示，當時聽到這位大叔為了替自己解圍，說出這麼溫柔的一番話，自己也感動得快要哭出來。當她帶著4個孩子準備下車時，這位大叔還對孩子說了聲「謝謝」，並揮手向她們道別。

許多網友在看見4寶媽分享的這篇貼文後，也都紛紛留言表示被這位大叔的溫暖舉動感動。有網友表示，扶養孩子真的不容易，希望能多點鼓勵，並直呼大叔的舉動真的是太帥氣了！能夠即時做出行動很讓人尊敬，同時也希望像大叔這樣溫暖的人能多一點。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子搭公車哭不停！暖心大叔1句話溫柔解圍：你能幫我一起哭出來嗎？】