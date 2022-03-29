教養｜孩子開玩笑過火怎辦？比起一巴打下去　父母更應「這樣做」

編按：韋史密夫（Will Smith）日前護妻心切，竟不顧奧斯卡頒獎禮節目在全球直播，當眾揮掌擊打取笑患病妻子的節目嘉賓基斯洛克（Chris Rock）。

韋史密夫這一巴掌是否必要，是各界仍在熱議的話題，但另一方面，基斯洛克那惡笑話是否過火，亦值得大家想一想，特別是當父母的，若然孩子忽然說出一個過了火的玩笑，該怎辦？要像史密夫般一巴掌打下去嗎？

以下為《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，當父母的不妨參考一下。



孩子愛開玩笑，一般是模仿而來的，通常是從家長或身邊的成年人那裏學來。孩子會不經意地模仿大人說話，尤其看到大人開玩笑，大家哈哈大笑，家庭氣氛融洽。而且，開玩笑的人通常都會成為群體的中心，也容易成為大家的焦點。

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開玩笑屬討好型行為

孩子在兒童期的時候，通常都喜歡引起父母或家人的注意，希望得到更多的關注。當某次孩子模仿大人的玩笑話，從而獲得家人的笑聲、驚歎，甚至讚歎。孩子就會受到鼓舞，覺得這是一個討好父母的好方式。於是，孩子就會不斷地想辦方設法用開玩笑來講話。

行為上的開玩笑，也會讓孩子樂此不疲，比如，孩子會藏在門後，給他人一個驚喜或驚嚇；或者相伴於語言，通過開玩笑的方式，給對方一個措手不及。但孩子在兒童階段，語言、思維、行為等的控制上，尚未發育完全。所以，在開玩笑時，情緒、身體都處於興奮和亢奮的狀態，把握不好分寸，容易過頭。

此時，家長不要急於批評，也不要責備孩子，哪怕孩子因開玩笑的行為闖了禍，家長不要在這個時候反應過激，給孩子造成心理陰影。

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自我防禦機制的表現

從心理學上的防禦機制的角度看，一種情況是孩子不好意思直接表達，他要回避他真實的心理，用一個反向的表達方式，這樣可以讓自己保留面子。這樣的孩子需要父母多給予肯定。比如，孩子想和某人拉近距離，但因為某種原因，孩子不好意思正面表達，可能就會通過開玩笑來表達。

畢竟孩子在人際交往中的能力有限，所以常會有表達方式上的不準確，無論言語或行為，都可能有表達不到位的地方，要麼沒表達清楚，要麼開玩笑過頭，都可能造成對方的誤解或不接受。這時候，家長如果獲悉，不要諷刺挖苦或批評，而是給予孩子一定的安慰，幫助孩子在挫折中成長。

試探父母或發洩情緒

假如孩子對家長正常表達想法和願望，經常被家長否定。孩子在表達上受阻，那麼就不敢真實表達自己的想法。或許，孩子心中有許多的不滿情緒；但是，家長沒有給孩子發洩的機會。於是，孩子就只好用開玩笑的方式去試探父母。對此，家長就要自我覺察，是不是和孩子的溝通出了問題。

孩子開玩笑是語言能力較強的一種表現。開玩笑也是人際交往模式的一種表達。開玩笑適當，可以化解尷尬、緩和人際矛盾、達成平時不易達成的目標，但一定是在現場的人能接受的程度內。假如父母可以很好地引導孩子的表達，同時也能幫助孩子發展適當的幽默感，可以給生活帶來歡樂和愉悅。

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有能量的說話

孩子開玩笑過火。可以回應：

媽媽知道你開玩笑，是吧？但是你的朋友可能不習慣這樣的玩笑，你看看怎麼安慰他。

你剛才看到別人對你的玩笑生氣，你可以告訴媽媽你心裏的感受嗎？你本來希望和別人建立友好的關係，那我們看看以後怎麼樣說更好，好嗎？

假如你不是開玩笑地說，如果是你正經的表達，媽媽想知道你想怎麼說。媽媽很希望聽到你真實的意思，你放心，媽媽會好好聽你說的。

心理小知識

真誠是孩子需要學習的，真誠是坦誠相待，從心底感動他人而獲得信任的一種品德。我們用心理防禦來把不愉快的感受拒絕在意識之外，而因為長期回避真誠的情感表達，以至於不會、不能或不敢真誠地面對事情，不自覺地啟動自我保護機制，以獲得自己能接受的自我感受。當我們的內心沒有恐懼，變得自信，能夠真實地面對自我、接納自我，我們也就自然而然地學會真誠。

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《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



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