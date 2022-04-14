教養｜父母一說話孩子就嫌煩？別全怪子女不對　試用一句話作回應

以下為《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，當父母的不妨參考一下。



每當遇到家長問：「為甚麼我一說話，孩子就煩呢？」我會反問：「你說的甚麼讓孩子煩呢？」家長一般都會說：「我就是管他的學習和生活呀」。家長管教孩子，本來沒有錯，但關鍵是怎麼管，管的時候都怎麼說的。

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多一些信任，少一些督促

下的孩子生活在一個話語權非常強的年代，這是時代的進步帶來的，尤其是許多家庭大多生一至兩個小朋友。「小王子」、「小公主」是每個家庭的中心，一個孩子吸引了全家的關注，孩子不僅可以參與大人的談話，甚至可以成為全家談話的主宰者。孩子在這樣的社會和家庭環境中長大，他的獨立意識增強，代溝的層次感降低，換句話說就是孩子對老人家和大人的服從會減少。

可是，上一代人不是在這樣的環境下長大，他們的「輩分」意識還很強，還停留在「家長意識」之中，加上「不要讓孩子輸在起跑線上」等口號鋪天蓋地，家長的焦慮增加，生怕自己的疏忽造成孩子的遺憾。心態會影響情緒，情緒會影響語氣，家長一開口就讓孩子煩的那些話，一定是孩子覺得不好聽的。

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有能量的說話

父母一說話，孩子就嫌煩。可以回應：

你長大了，我相信你有自己的判斷和想法，媽媽（爸爸）相信你可以做得很好。

心理小知識

「代溝關係」泛指老人家與年輕人，如家庭中的父母輩或祖父母輩與兒女、孫子輩的關係。老人家與年輕人因為生理上、心理上、角色和社會地位，以及生活經歷的不同，在行為和認知上產生差異，不同年代的人各自具有以自身群體為中心的價值觀。

《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



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