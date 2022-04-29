家中多曱甴、蚊出沒　領養檐蛇回家真係有效殺滅？專家咁講…

夏日是不少昆蟲活躍的季節，而曱甴必定是家家戶戶的眼中釘。不少人更指「檐蛇（四腳蛇）」可有效殺滅居家曱甴，因此希望收養檐蛇。日前有網民在FB群組「家居裝修分享谷」分享照片，可見電掣裡藏著近20粒細小的白色蛋殼，當中有些蛋殼已破裂，懷疑內裡的小檐蛇已孵化。由於檐蛇屬益蟲，事主於是搞笑詢問「有無人想領養？」引起網民熱議，不少人更留言指有意收養。



一般檐蛇非曱甴天敵

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，對於有人「領養」檐蛇的做法，絕對是弊多於利，而且針對曱甴的話，成效更是存疑。

至於為什麼「領養」檐蛇是失敗的方案，梁會長指出主要有三個原因：一、家長無法確保檐蛇不會「離家出走」，若鄰居住處有更多小昆蟲或更適合它們棲息的環境，自然留不住。

二、曱甴與檐蛇的出沒地方有很大差異，一般家長容易發現曱甴的地方是廚房，一些陰暗的櫃底等等，而檐蛇主要是在牆角、牆壁覓食；三、檐蛇是以小昆蟲為主要目標，例如牆角的小蜘蛛、蚊，曱甴也最多只處理到屍體或體積小的曱甴，一般家居看見的檐蛇體積比常見的美洲大蠊、澳洲大蠊更細小，檐蛇是食不到也捉不到它們的。

檐蛇體粉有微毒 有機會引致過敏

綜合上述原因，靠「領養」檐蛇去對付曱甴是不可行的，除此之外，梁會長也提醒有心「領養」的家長要注意的問題，他說：「檐蛇雖然會以小昆蟲為食，但其排泄物會影響牆身外觀，身體的體粉亦微毒，或會引致過敏反應。」