食米儲存不當易生米蟲 　媽媽必學4招擊退米蟲　買米時要留意呢點

一樣米養百樣人，也可以養出米蟲！白米儲存不當或放得太久都容易長出米蟲，相信這問題困擾過不少家庭主婦，究竟應該如何選購白米？如何保存才不會有米蟲？



米蟲又稱「穀牛」，學名為「米象」，主要寄生在玉米、稻米、小麥、高粱、麵粉等各種貯藏穀物中。米蟲的成蟲呈紅褐色，身長約3毫米，其幼蟲的身軀和頭部則分別呈乳白色和黃褐色。米蟲的其前翅堅硬，具保護作用，翅的四角分別有四塊淺紅色或淺黃色的色斑，其前端則有一條長約1毫米的口吻。雌性米象會用口吻尖端的口器，在穀粒上蛀一個小孔，並於孔內產一粒卵，再用黏液把孔封起。

每隻雌性米蟲平均可生產300至400粒蟲卵，因為繁殖速度快，所以米蟲也是儲藏穀物的主要害蟲之一。其實食米之所以會長出米蟲，並不代表過期或不新鮮，而是因為米蟲早於稻米收割時，已有可能在米粒內產卵，當待至適當溫度和濕度下，米蟲就會開始活躍。

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買米有兩點要注意

想要避免吃到米蟲，台灣行政院農業委員會早前曾在社交平台發文，建議市民買米時，應盡量購買不超過2公斤的袋裝米，以免存放日子太長。最好選購真空包裝的袋裝米，因為真空環境可隔絕空氣和水分，阻礙米蟲滋生，同時亦要留意米袋包裝上的生產日期，時間越近，出現米蟲的機率也較低。如果無法買到真空袋裝米，市民則應留意包裝袋上有否出現破損或小孔，確保袋中沒有米蟲才買回家。

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放雪櫃儲存 再加入濃味香料

袋裝米買回家後，應用密氣玻璃、金屬或硬膠容器儲存，市民亦可以將食米先放置於雪櫃冷藏區，因為13度或以下的低溫可以令米蟲停止生長及活動。若將米放入雪櫃冷藏一星期，更可殺絕不同階段的米蟲，便可以保持3個月內不會有米蟲出現。惟要注意避免米將放進冷凍區，因為當食米從冷凍區拿出後，容易產生回潮現象，令米容易斷裂，影響口感。

除了冷凍之外，米蟲對氣味也很敏感，如蒜頭、月桂葉、花椒，建議將這些濃烈氣味的香料分成三份，以紗布包起後，分別放在米缸的底部、中部和頂部，以氣味驅走米蟲。另外亦可利用酒精中的乙醇來為食米消毒，先在一個瓶子加入50克的白酒，不加瓶蓋地放在白米頂，然後將米缸封口，讓酒精揮發出來的乙醇滅蟲殺菌，將大米中的米蟲除掉。

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若發現米缸內已有米蟲，但數量不多且想繼續保留的話，食物環境衞生署防治蟲鼠事務諮詢組建議，可以把有關穀物用高溫或低溫處理，例如將受污染的穀物加熱，維持在攝氏60度一小時，又或如上文所說，將米冷藏在攝氏0度的環境一星期，以殺滅不同階段的米蟲。而曾用作存放受污染穀物的櫥櫃或器皿亦須以吸塵機徹底清理，並要特別注意裂縫和角位，以免有「漏網之魚」。