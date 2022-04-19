張敬軒家中驚現「手板咁大隻」蜘蛛　專家指遇到類似情況可以咁做

家居中出現各式蛇蟲鼠蟻，很多時都與環境有關係。近日，張敬軒在家中發現「手板」般大小的蜘蛛在家出沒，幸好最終成功驅趕。如果類似的情況發生在你家中，或許你也會驚慌失措，專家指這些體型較大的蜘蛛往往不是家棲蜘蛛，要處理並不困難！



家中多蚊蟲 吸引蜘蛛入屋

（網絡圖片）

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，家棲的蜘蛛通常體積不大而且都沒有毒性，惟一要注意的是避免直接接觸，避免出現敏感情況。而當中俗稱「蠄蟧」的「白額巨蟹蛛」便最常見。一般而言，蜘蛛的出現與家中環境有莫大關係，例如較多蚊蟲，即提供了一個食物來源的話，便會吸引到蜘蛛。

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雖蜘蛛對家居的破壞性不高，但始終會覺得造成滋擾及礙眼，梁建議看見牆角之類的地方有蜘蛛網時，可用吸塵機清潔，然後用水溶性含「除蟲菊酯」的殺蟲劑噴灑在清潔後的位置，防止蜘蛛再次織網。最重要的是保持家居清潔，沒有了食物源頭，蜘蛛也會自然減少。

大蜘蛛只需驅趕

梁廣源指，香港常見體型較大的蜘蛛有疾走異足蛛、斑絡新婦等，牠們都不屬家棲蜘蛛，因此本身也不喜歡待在屋中。因此多數是牠們「誤闖民居」，例如帶回家的紙皮、或追隨進入家中的小昆蟲。

而張敬軒發現家中有大蜘蛛後，用拖鞋拍櫃嚇走蜘蛛的做法其實也是正確。梁廣源表示，一般家長看見出現這些非家棲的大型蜘蛛時，要避免直接接觸，牠們的攻擊性不強，也沒有毒，可遠距離用物品「撩」走，目的是驅趕而非殺滅。

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