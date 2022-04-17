楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠眼大大超可愛

楊茜堯（前名楊怡）與老公羅子溢（前名羅仲謙）去年在國內拍完電視劇《家族榮耀》後回港，期後突然傳出楊茜堯誕下第二胎，湊成一個「好」字，近日大女小珍珠2歲生日，爸爸羅子溢在IG貼出兩夫婦在家中為女兒慶生的相，穿上白色紗裙的她眼大大，樣子相當可愛，盡得父母真傳。



42歲楊茜堯與羅子溢結婚5年，前年4月誕下愛女小珍珠，去年12月誕下幼子，其懷孕過程更是全程保密，直至楊茜堯在Instagram 分享一家四口全家幅，並表示「這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間遂一多謝，實在抱歉🙏🏻是的，我們的家多了一位小寶貝👶🏻他的到來令我們欣喜萬分！能夠再一次體會小生命在自己身體裏成長，還是充滿著莫名的興奮和悸動，時間短暫，倍感珍惜……」。

羅子溢今日（17日）在IG貼出夫婦為女兒慶祝2歲生日，他說：「我個心肝兩歲喇！祝妳聰明伶俐，快高長大，要聽話，爸爸要工作，媽媽帶兩個孩子已經很辛苦了，我愛你們。」只見穿上白色紗裙的小珍珠眼睫毛長長，雙眼又圓又大，盡得父母真傳，相當可愛。

在疫情期間，兩夫婦分別在IG貼文分享與子女在家生活的日常，羅子溢更冧爆指：「每天聽得最多的就是爸爸爸爸 ❤️」相信是大女每天都在家大叫「爸爸」。老婆楊茜堯亦分享一張大女錫細佬的相，更指：「大家都很忙，沒空，讓我來照顧你❤️❤️❤️細佬哥！」