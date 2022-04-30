婚姻｜離婚兩年已分手3次　失婚漢曾想再婚　卻嘆女友都嫌棄一事

電影《愛情神話》結尾部分，一屋子男男女女窩在梳化上，看着費里尼的《愛情神話》，心不在焉，昏昏欲睡。數日前與他們聊起少年情事的老烏，已是墓園裏的一抔黃土。

斯人已逝，活着的人繼續活着。一群離異後的中年人，再往前走看得見死亡，當下的生活千纏百繞，愛情不像愛情，自然也沒有神話，曖昧、疏離、試探、猶疑……



在現實世界裏，中年人的愛與慾望更加無法定義，也意味着更多的可能性。我們聯繫了兩位深圳人——林森（化名）離婚兩年，已經歷3段失敗的感情。戴小芸（化名）自己都沒想到，離婚帶娃，她居然遇到了最理想的愛情。

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以下為林森口述：

離婚到現在，我談過三段戀愛，每段戀情都不算長，甚至很倉促。

我離婚兩年多，兩個女兒跟着前妻生活。這個情況在剛認識時，跟人家也講明瞭，開始女生感覺這不是太大的事兒，但實際相處一段時間後，她們的反應都不一樣，但最後分手，主要還是因為我有孩子。

每個周末，我要留出一天時間專門陪孩子。兩天時間，一天你陪小孩，剩下一天你要洗衣服整理家務，陪人家的時間自然就非常有限。

第一個女友沒好意思把這個問題挑明，但我能明顯感到人家心裏的委屈。好像你在外面還有一套完整的家庭，每周都要去陪兩個跟人家沒關係的孩子。後來慢慢地，我們都沒有明說分手，我跟她說「要不你搬回去住吧」，她也沒說甚麼，搬離了我的住處，關係也就斷了。

後面兩個女友沒再同居過，戀情也非常短暫。第三個女友，也是因為我要陪孩子的原因，相處中時常會把心裏的怨氣撒出來，我們在一起不到兩個月就分手了。

每一段感情結束之後，就都會非常難受。想着等孩子長大了，沒那麼需要我的時候，再考慮自己的事情。

可人扛不住本性啊，那種孤獨，每天下班回到家裏，心裏空空蕩蕩的，當時住在大亞灣，房子是離婚後買的，家裏的一切，新嶄嶄的，也沒有甚麼生活的滋味兒。去年十一，倆孩子去我那裏玩，在牆上亂畫，貼了很多小貼紙，回家看看她們留下的那點痕跡，心裏還有點温暖的感覺。

第三段感情結束到現在，有半年多時間了。現在很孤獨，又很徘徊，不想輕易地開始，但是又特別想開始。你特別孤獨的時候，看到誰都特別好，都想認識一下。真認識了，一開始天天聊，每天微信早安晚安，接觸一段時間，突然有一天就不想跟人家聊了，特別悲觀，感覺又要處理問題了。

剛離婚的時候，我非常渴望進入下一段婚姻。

當時非常害怕，前妻是在深圳長大的，我因為她來的深圳，這邊認識的人不多。突然從她的家庭關係裏脱離出來，我一個人很恐慌，當時還在創業，趕上疫情公司也快黃了，那時候有種沒家沒事業、一無所有的感覺，特別希望再進入婚姻，獲得安全感。

經歷了幾段戀愛後，現在問我到底還要不要結婚呢，很猶豫，不是很想再步入了。

怎麼說呢，你不可能像以前那樣義無反顧了，你有好多顧慮，你掙錢要給兩個女兒留着，學位也得留着。真要再婚，你跟兩個女兒是一個家庭，跟再婚妻子是一個家庭，這對女方也不是很公平。

如果不以結婚為目的，我有小孩或者你有小孩，這都沒甚麼。我們等於在人生旅途上碰到了，因為緣分也好，孤獨也好，對親密關係的渴望也好，相處起來比較純粹，能處到最後就處到最後，不能處到最後就分開。

現在不想結婚，麻不麻煩，負擔更多責任倒是其次。主要還是因為孩子，我害怕組建了新的家庭後，對兩個女兒的感情，會慢慢被新的家庭消磨掉。

重慶那個把一兒一女推下樓的新聞出來以後，我也會想，這個父親原本就是人性泯滅嗎，還是在新的感情關係裏徹底迷失了。我也會擔心，進入新的親密關係，我對兩個孩子的愛變淡變少，這是我最大的顧慮。

這跟童年經歷有關係，我一直覺得孩子來到這個世界上，不是她們要來的，是你把人家帶到這個世界上的。如果有一天孩子告訴我說，爸爸我很後悔你把我們帶到這個世界，那我會非常難受。

我就很後悔來到這個世界，到現在還是這麼想。我很小父母就離婚了，户口在父親這邊，但沒再跟他們任何一方生活過。從小學三年級我開始讀寄宿學校，從小到大都是一個人，放假、過年的時候，別人都着急着回家，我就沒甚麼概念，我覺得回不回都無所謂，我甚至不知道回哪。

所以我對組建自己的家庭是非常渴望的。結婚前我下過決心，絕不會像父母那樣，將來一定不要離婚，但是人是沒辦法客觀認識自己的，你總以為自己能比別人做的好，實際上啥都不是。

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離婚前我也猶豫過很多次，前妻提離婚提了幾十次，我一直都沒同意，這中間我們有幾次吵架動靜特別大， 家都砸了那種，倒數第二次的時候，我就說，你再提一次，我們就離婚吧。

離婚對孩子終歸都是個傷害，我現在能做的呢，就是把這個傷害儘量減小。作為父親，我在女兒成長中的角色就是，不管以後發生甚麼事情，我是給她倆最後兜底的那個人。你可能會遇人不淑，會受傷，不管遇上甚麼事，沒事，記得回家就行，爸爸這兒就是你的退路。

我想過，只要孩子打電話說需要我，上着班也好，有其他事也好，我都會立馬趕過去，我就希望她們知道，只要她們需要，我隨時都在這裏。

最近老大在準備小一入學，媽媽想讓她讀國際學校，但是要寄宿。孩子不願意寄宿，我就跟孩子說，我這邊也有學位，你不想住校的話，就在爸爸這裏讀書，沒關係的，到時候想見媽媽隨時都可以。

我以前沒注意，離婚後才發現，身邊的朋友80%已經離婚了，剛離婚的時候一起吃飯，我說我離婚了，人家說我去年就離了。

他們大多數都不想再結婚了，有的可能想談戀愛，有的連戀愛都不想談。

有一個大姐，離婚後狀態越來越好。她把原來的房子賣了，重新買了個房子裝修，舊傢俱家電全都丟了，車也換了，好像生活重啟了一樣。氣色現在特別好，整個精神頭都完全不一樣，天天做美容，公司裏的興趣小組，甚麼羽毛球、跑步社團她全都參加了，最近還在考MBA。

看起來她比以前都漂亮了很多，我私下還偷偷問她，是不是談戀愛了，結果她說，完全沒有談戀愛或者結婚的打算，想都不想那些事情。

真要再婚的話，我會非常慎重，首要條件還是，你能拿出百分之八十五的理解，接受和消化我陪伴兩個女兒的需求，只要這個條件能滿足，我就覺得很好了。

如果還能提要求，我就希望對方父母對小家庭的介入不要太深，我跟前妻的婚姻失敗，很大一部分原因就是她媽媽干涉的比較多。

如果女方沒有生育過，特別想生的話，我得尊重人家的想法，但還是希望推後一點，起碼兩個女兒讀了初中，也就五六年時間，我還不到40歲，也不算大。

另外，我也希望婚後能有一個較長的時間享受我們的二人世界。像我和前妻，2014年結婚，緊接着老大就出生了，我其實是有點後悔的。如果我們的二人世界能久一點，至少能過三年以上，在婚姻中磨合、適應得更多，我和她更能成熟地處理各種問題後，再生孩子，面對各種雞毛蒜皮的事情，可能也有更好的解決辦法，最後也不至於走到離婚這一步。

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以下為戴小芸自述：

我跟男友確定戀愛關係，大概有三個多月了。這段戀愛經歷，我覺得是可遇不可求的，其實他也這麼覺得。

一年多前，我離了婚，爭取到了孩子的撫養權。當時就沒再打算再要孩子，再婚的意願也幾乎沒有，半年前我連談戀愛還沒想過。

離婚後，對於真愛這種東西，我原本已經放棄了。我一個帶着孩子的中年女性，不願再生育，這滿足不了多數男性對婚姻的務實需求。那時候的預期，就是四十歲之後找一個老來伴，這樣也不用生孩子甚麼的。

我跟他是怎麼認識的呢，我自己有個小公眾號，平時會寫點東西。他經常過來留言，一來二去我們加了微信，經常交流一些觀點，慢慢地聊得深了，發現兩個人在很多事情上的觀點一致，而且在關於人生的很多核心觀點上，也是驚人的一致。

我們可以聊一個話題，一本書，某個電影，或者音樂，一直聊上一兩個小時。我生病的時候，他在電話那邊打開一本書，讀一兩個小時，我覺得這種感覺特別好。

除了精神層面的契合，他會關心你的生活，你的情緒。因為我有孩子，他在上一段婚姻裏沒有沒有孩子，他能接受未來在一起不生孩子，不是為我妥協，而在這個問題上，我們的訴求是一致的。更好的一點是，在他關於未來的設想裏，為我的孩子考慮了很多，這讓我覺得非常難得。

因為他在國外，我們到現在還沒見面。但在相處中，我能感受到他那種強烈的愛意，相比之下，我對他的感情還沒有到那個濃度，當然，這跟我的生活經歷有關。

我對感情的期待其實一直都不高，從來不敢相信甚麼天長地久，對自己維繫長久關係的能力，我也沒有信心。在感情關係裏，一旦有點風吹草動，出現了不太安定的因素，比如有了點誤會，我的第一念頭是逃離，這是我自我保護的一種方式。

這跟我的家庭有很大的關係。我媽是一個控制慾非常強的人，她曾經很執着地想要個兒子，也花了很多努力，最後也沒成功。她心裏總憋着一口氣，希望我比男孩更優秀，要求也很嚴苛。

20歲以前我過得非常不開心，母親經常打我，下手很重，甚至有一次直接把我丟到了池塘裏。我的青少年時代過得很艱難，失眠特別厲害，數度嘗試過自殺，因為怕痛還是放棄了。

我成績一直挺好，父母的態度會讓我覺得，如果我不優秀，他們都不會愛我。就連結婚這件事，我都覺得無論我跟誰結婚，我媽都不會滿意，確實也是這樣子，我前夫硬件條件都不錯，我媽也不是很滿意。

我跟前夫，一開始就很難談得上精神層面的交流。

我是個感性的人，好奇心強，對生活的洞察力敏鋭，他理性務實。倆人興趣也各不相同，他喜歡看足球，我喜歡看書看電影。戀愛的時候，大家各幹各的，有時間的話會陪對方做點喜歡的事，也不能說完全沒有話題，這種相處模式似乎還過得去。

很年輕的時候，我不是沒遇到過精神高度共鳴的男生，我們連續聊一天兩天都可以，可惜我倆對生活瑣事都有點漠不關心，他也沒有在生活細節上關照女生的意識。

那個時候我會覺得，我更需要的，並不是一個精神默契的伴侶，我更需要的是能給我很多關愛，把我照顧的很好，能給我很多安全感的人。而在擇偶標準上，我還要考慮我媽的要求，經濟條件，外形都不能差，所以在一開始，我們戀愛的可能性就被我掐斷了。

這樣看來，前夫確實更符合我和我媽的選擇標準，他個子很高，上進心強，在生活上也比較照顧我，經濟條件也挺不錯。

沒生孩子之前，兩個人相處得看起來好像還可以，他對我都蠻好的，而且一直以來很照顧我，很多問題也沒有暴露出來。

孩子出生後，兩邊老人都來了深圳，我媽和他爸的性格都特別強勢，在一起生活經常擦槍走火，矛盾和問題一下子就暴露出來了。層出不窮的矛盾越積越多，積壓到最後，已經遠遠超出我們兩個人的解決能力範圍，夫妻的感情也越走越遠。

我跟我前夫的原生家庭很像，父母關係很差，爭吵不休，其中一方控制慾極強。因為原生家庭的烙印，我們倆處理問題的方式都非常消極，迴避溝通，喜歡冷戰。

上一輩的問題我們倆更是無能為力。他媽媽帶給我的窒息感，到了甚麼程度，我和前夫無論去哪兒，那怕在小區便利店買個東西，她都得跟着。這種情形，他也不知道該如何解決。

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離婚前，我們的婚姻生活已經非常痛苦了，也嘗試過修復，比如倆人約定每天花30分鐘，坐在一起聊聊天。真到面對面了，我倆確實是無話可講。

我印象特別深刻的是，生完孩子後的幾年裏，跟前夫就單獨出去過一次。那次他陪我去買鞋，回家的路上，我坐在副駕駛位上，突然覺得車內的氣氛好尷尬，我找不到話跟他說，看他的樣子，也是想試圖找話，但也不知道該說甚麼。熬到後面，我們倆會心一笑，都不說算了。

其實在家裏，我前夫還是很包容我，也特別能忍讓。可一個人長期妥協不是甚麼好事情，他心裏的怨氣會越積越多的。女兒漸漸長大了，我不想讓她生活在一個壓抑的環境裏，如果這樣，那跟我的童年有甚麼區別。

就這樣，我們結束了5年的婚姻。

成年後我花了很大的努力去掙脱原生家庭的影響，看了大量的心理學書籍。離婚後有段時間，我跟父母的關係跟以前一樣，火藥味十足，幾乎每周都會吵一架。有段時間我甚至發現，我對孩子的教育方式幾乎在複製我媽。女兒有個階段，情緒狀態特別不安定，很容易發脾氣，哭鬧。

我不得不反思，這樣的環境對孩子來說，跟離婚前有多大區別，我得儘快地做出改變和修復。我去看了心理醫生，上了一些課程，加上多年來的自我療愈，漸漸地放下了心裏的很多東西。

之前很多年裏，我非常執着地想要父母的認可和肯定。但另一方面，我對父母也懷着巨大的憤怒，以前我覺得作為女兒，不該對父母有怨恨。直到這一年多，我才想明白，無論我怎麼做，他們都不會百分之百滿意，同時我也接受了自己的憤怒。這算是某種意義上的和解，此後我跟他們相處時，反而沒有了以前的火藥味，大家的關係平和了許多。

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不知道是不是吸引力法則，以前我交往的異性，大都跟我的原生家庭有一定相似性，性格和很多事情的處理方式上也很相似。

現在這個男友，他是在一個非常有愛的家庭里長大的，很積極，陽光，正向，日常遇到的一些矛盾或問題，他能很成熟地去化解或者解決。這跟我前夫，包括前男友都不一樣。

他的家庭環境，他們家庭成員之間的相互信任和交流，都是我欠缺的東西。

我們戀愛中也會遇到很多問題，比如說因為疫情他困在國外，我們一直沒法見面。有一次他買了機票，也做好了回國後隔離的計劃，結果當天那個飛機壞掉了。

當時聽到這個情況，我特別鬱悶，心情沮喪，就像在過山車上，本來在高處希望滿滿，結果一下子跌倒了谷底。一氣之下我給他發訊息，說我現在不想跟你說甚麼。這是我在親密關係中，常用的處理方式，冷處理，或者說逃避。

過了幾個小時，他發來訊息，問我心情平復了沒有，如果可以的話就聊一下。

他告訴我，等我回應的這幾個小時，他心裏其實特別慌。航班的突發狀況，令他也非常沮喪，當時他特別希望得到我的安慰。後來看我沒有辦法安慰他，他就只能自己先平復情緒，再來處理我的情緒。

這種交流，我就覺得很有效果，他很坦誠，沒有刻意隱藏自己的沮喪，說我沒事啊甚麼的。即便自己心情不好，他還會覺得，要幫我解決情緒上的問題。會表達自己的訴求，也很能照顧我的感受。

如果這個情況，發生在我前夫，或者前男友身上，那肯定就是大吵一架，互相指責對方不體諒自己，然後冷戰。雖然彼此心裏很清楚，對方是因為很想念你，才發的脾氣。

這種愛的能力，和關係維護的能力，會給我很多繼續發展下去的信心。

我覺得能遇到這個人，還是因為在離婚以後，我已經有了一定的改變，才能在這個階段，能把握到這麼一段感情。

離婚以後我的狀態已經是越來越好了，就算沒有遇到這麼一個人，我也在慢慢地找回自我。我也可以好好把握自己的生活，不管有沒有談戀愛，我的生活狀態都會越來越好。

如果是在第一段婚姻之前，遇到我現在這個戀人，我可能還是不會選擇他。他的經濟條件不如我，如果在那個時候，我可能是沒辦法接受的，但是我現在知道，我有這個能力讓自己過得好，我更需要的是精神層面的默契。

他已經跟家裏講過了我們的事情，一開始他母親不同意，覺得我還帶着孩子。不過他花了很短的時間，就說服了他媽媽。他媽媽也很可愛，接受後態度轉折挺大的，還在電話裏勸他要多打扮打扮，不要被我嫌棄。

我最近也準備跟父母講一下，我媽會不會反對，我倒也不是很擔心，畢竟我已經失敗過一次了，她也沒甚麼好指導的。再者，現在讓我做選擇，那相比我媽的要求，我自己的感受要更重要。

我跟朋友聊起過他，對方聽了第一反應就是「捂好你的錢」，她會擔心我是不是遇到殺豬盤了。我覺得她多慮了，但也能理解，畢竟一個三十多歲，帶着孩子的離異女性，在現實生活中，遇到一個理想型男性的概率並不大。

我們到現在為止，還只能視頻聊天，我也不知道見面之後，實際相處會怎麼樣，這超出了我的設想。不管最後的結果怎麼樣，對我來說，這都應該是一段足夠美好的感情經歷。

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