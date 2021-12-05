婚姻｜伴侶有外遇該否離婚？　面對「這事」　3分2夫妻難再走下去

出軌在現今的社會是一個千夫所指的禁忌，外遇的已婚男女會被貼上「渣」的標籤，表示連殘渣都不如。而發現原本該是一同長相廝守的愛人，竟然有了婚外情！被傷透的不只是心，一個家庭也可能就此分崩離析。我們就來看看由美國俄亥俄州鮑林格林州立大學（Bowling Green State University）2013 年發表的研究，了解一下外遇對婚姻的影響，還有哪些迷思需要破解吧。

文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫生賴建翰／Hello醫師



一起看看這三個迷思吧（按圖了解！）

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迷思一：夫妻感情好，外遇的破壞力就變小？

研究顯示，「婚外性行為」（Extramarital sex，學術用語，簡稱 EMS）的破壞力十足。無論夫妻結褵多久、原本的婚姻生活的滿意度多高、夫婦兩人反對離婚的價值觀有多強烈或家中已育有子女等等，婚外性行為若被攤在陽光下，對婚姻的摧毀程度都一樣巨大。

就算原本的兩人所經營的婚姻很有品質，但是婚外性行為仍然有高達 2/3 的機率能夠破壞婚姻的幸福。所以當你的親友告訴你他的另一半外遇、出軌了，請不要單單以「你們感情那麼好，又互相扶持這麼久了，一定可以捱過這次的啦！」諸如此類的話語來安慰他，上述維持夫婦關係的因子在這種時候真的不堪一擊。

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迷思二：有虔誠信仰的夫婦，比較容易承受外遇的破壞力？

我們以為，信仰虔誠的夫婦面對另一半外遇時，更能夠憑藉著宗教的力量，度過難關。但其實研究的結果恰恰相反。婚外性行為反而對他們的打擊更大，這是因為信仰虔誠的人對道德有更高的標準，所以也更容易把外遇、出軌視為對婚姻的褻瀆。畢竟本研究是在美國進行的，那裡盛行的基督教、天主教非常強調神聖的一夫一妻制度，所以虔誠的受測者對婚外性行為的受創也最深。但是以佛、道教為主的台灣是否會得出一樣的結果？這就需要等待未來的研究來證實了。

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迷思三：有工作的妻子，更不能承受丈夫外遇？

總體來說，妻子有工作的時候，丈夫的婚外性行為對她的打擊會相對較小。仔細分析下，研究人員發現，如果妻子得知丈夫在外拈花惹草之前就有工作，那麼婚外性行為對她的打擊便會加劇，如果妻子開始上班的時間點與得知丈夫外遇的時間點差不多，反而婚外性行為的負面影響反而會縮小。

研究人員推測，丈夫外遇、出軌可能會促使妻子外出找工作，讓妻子得以在家庭以外的空間得到喘息，更加能思索並沉澱丈夫外遇帶來的衝擊。所以如果已婚的女性除了家庭之外，若還有事業上的重心，是比較容易走出老公外遇的傷痛，畢竟還要忙工作，能夠因此抽離，也有更多空間反思。

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外遇令人心碎

另一項由美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）的研究指出，發現自己的另一半有婚外情，更可能讓重度憂鬱症（Major depressive Disorder）發作，確認了被愛人背叛，真的會肝腸寸斷。雖然說家家有本難唸的經，感情的事，其實都是兩人間的隱私。但是當我們明白婚外性行為對於本來要白頭偕老的「牽手」影響竟然如此深遠。那麼在出軌之前，的確值得再三思量自己的起心動念。尋求醫學上、宗教上、心理上的支持與協助，也許可以是另一種選擇。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：感情、信仰、工作救出軌的婚姻？淺談外遇3迷思】