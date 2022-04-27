冷氣機槽有原鴿停留住戶憂雀屎傳惡菌　雀鳥專家教路要咁應對

踏入春夏季，真的可以說是「處處聞啼鳥」！不過，當雀鳥挑選了你家的窗戶平台作為築巢的地方，難免會擔心雀鳥糞便會帶來衛生問題以及出現噪音。而人類並非地球上惟一的生物，即使發生上述情況，亦不應用傷害雀鳥的方法驅趕，部分雀鳥更受《野生動物保護條例》所保障，因此找專業人士處理才是最佳做法。



原鴿為外來物種

一名網友早前分享，指早上發現一隻「鴿」在自己冷氣機槽的平台，到晚上還未離開，期間拍窗、用棍戳也趕不走，戶主擔心牠會築巢生蛋造成衛生問題，於是上網求助。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚查看相片後，表示該鴿為「原鴿」，即是最常見的野鴿。她更指原鴿是外來物種，天性會在懸崖邊築巢，但多年來被人類所馴化，已適應了城市居住的環境。雖圖中戶主的樓層不算高，但原鴿對於選擇地點的高度沒有一定限制，即使高樓層的住戶一樣有機會遇上類似情況。如在社區附近，有居民習慣餵飼野生雀鳥，也會增加出現此情況的機會。

幾日後原鴿或會自然離開

香港觀鳥會保育主任黃雪媚認為，由於圖片沒有清晰拍攝，不清楚是否有築巢，如有的話，便會是雀鳥不願離開的原因之一。而另一個更大的機會是，黃雪媚直言：「相片中的原鴿是幼鳥，或未完全掌握飛行，這種情況其實只要待牠學懂飛行，便會自自然然離開。而原鴿繁殖期為每年的3月至8月，因此近來會更頻密地出現類似情況。一旦原鴿在此處築巢下蛋，由下蛋到幼鳥離巢大約需要2至3個月。

不要做出傷害雀鳥行為

隨著城市發展，雀鳥的棲息地也愈來愈少，即使發現有雀鳥在自家平台築巢也不應傷害牠們，例如破壞牠們的巢穴、鳥蛋，甚至傷害雀鳥生命，她提醒，如遇雀鳥已經在巢中下蛋，請在幼鳥離巢後才移除鳥巢和設置驅鳥物品，以免觸犯《野生動物保護條例》。如果真的造成很大滋擾，黃建議如遇上上述情況，家長可以打「1823」尋求協助，想治標的也可以在平台安裝保護網，不讓雀鳥在空隙位置築巢。

最後，黃雪媚強調，根據《 野生動物保護條例》 (香港法例第170章），所有雀鳥均受保護。任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物；不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。另一方面，不是所有人都懂得分辨雀鳥品種，例如在香港，珠頸斑鳩，即會發出「咕姑固」叫聲的雀鳥，其實是受保護野生動物，傷害牠們將受到更大處罰。

避免接觸和餵飼禽鳥

為了保障個人衛生，建議在接觸禽鳥後立即洗手，亦避免餵飼，以免雀鳥慣性在社區聚集。