有小學推媒體素養課程助學生分辨媒體資訊　提防網上騙案保障私隱

智能手機已成為日常生活的必需品，大人甚至小朋友也機不離手，透過社交媒體接收不同的資訊，網絡世界充斥著大量難分真假的資訊，甚至潛藏未知風險及私隱問題，對於兒童及青少年來說，更是難以辨認。要培養學生資訊科技素養，學校教育起了相當重要的角色。有學校已推行有關的媒體素養課程，希望建立學生正確分辨媒體資訊的是與非，中小學校可透過教育局提供「我的行動承諾 – 加強版」撥款，借助新聞團體的專業講解和多元活動豐富學生學習體驗。



三方面發展媒體素養

將軍澳循道衛理小學校長林德育表示學校會從三方面去發展媒體素養，他說：「第一方面是尋索傳媒訊息和資訊的能力有效及快捷從傳媒、圖書館、博物館、各類資料庫找尋有用的資料及訊息，這方面的內容，學校由圖書館課傳遞這方面的內容。」

「第二方面是認識、分析和整合傳媒訊息和資訊的能力：認識不同的媒體對同一事件呈現的不同的事實，學生擁有能力理解、批判相關的內容。這一方面的內容，會由常識科教導相關的內容。」

「第三方面是使用及創造傳媒訊息和資訊的能力：學生懂得及能安全地利用不同的媒體與其他人溝通，將訊息在合乎道德及社會標準的情況下向其他人呈現。」

課程設計曾遇到不少問題

但校方在課程設計上亦曾遇到不少問題，林德育校長說：「第一方面，是教師的專業能力，因為學校老師在此方面的認知並不是專業，所以有些部分的認知度不足，需要更多的學習。第二方面，是資源的不足，無論是學習的資料，還是學習的資源，我們都是不足夠。」

期望學生有3方面得著

而作為老師及家長其實也可以配合有關課程，林德育校長說:「老師方面，首先在專業方面提升這方面的認知，繼而在教學的過程中與學生討論，建立正確的價值觀以及思考的方式。而家長在日常生活的過程中，與孩子在正確的價值觀上討論不同媒體報導的事件。」

林德育校長坦言最希望學生從課程中有3方面得著，「能夠懂得及快捷地找尋相關的資訊；能夠分辨事件的真偽及從不同的角度了解事情的真相；合理及道德地運用不同媒體表達想表達的內容。」

希望建立學生正確分辦媒體資訊的是與非

另外，有小學校長表示，現時校內推行的媒體素養課程主要圍繞幾個方面，「尊重個人自己私隱、免讓個人資料外洩，提防網上騙案、小心網上罪行，被誘騙脫衣裸聊、遊戲平台中的陷阱，如購買代幣、武器等，希望建立學生正確分辦媒體資訊的是與非，不要太快便單方面相信是真實，但暫時只可以單面式處理。」

由於遇上疫情，校方在課程設計上曾遇到的問題是課時緊張，「因為疫情之下未必可以穩定地持續進行，而老師也未可以兼顧太多時間去詳細規劃，而且課程文件屬較新，學校需要時間消化，這些都是遇到的困難。」

媒體資訊素養與家長其實有密切關係，「某程度上家長在資訊科技上的認識較學生缺乏及慢，所以也需要讓家長知道是否有方法去防範子女跌入媒體陷阱，甚至乎有機會需要教家長安裝監控程式，了解子女上網記錄及歷史，防止他們瀏覽不良網站資訊，未來也是要花不少心機在家長教育上。」

(photo-AC）

另外，該小學校長指出老師在課程上，要由德育素養方面入手，也需要貼近生活。「同時，也要『預防』及『治療』，因為當有學生在網絡上遇到問題，例如最普遍的『模仿』，如同『魷魚遊戲』，學校也需要迅速跟進，而且要跟現實社會潮流、發展去跟進，未來如果我們迎接媒體世界，必須從學生小時候開始做，才有效建立他們的安全意識，及個人私隱與保障。」

「我的行動承諾」加強版撥款是教育局針對時下複雜多變的數碼媒體環境而向中小學校提供的資助，以期讓學生學習分辨網上資訊真假等學習目標。學校可借此聯同有公信力的傳媒機構所舉辦的媒體活動：例如資深記者主講的偵查報導講座/工作坊；數據分析團隊舉辦的真假資訊核查 工作坊 / 反網騙工作坊；網媒團隊主講的社交媒體營運講座/工作坊；以上活動可配搭媒體機構參訪或到校舉行，豐富學生學習體驗，加強培訓媒體和資訊素養，了解資訊公信力重要性，從而教導學生慎思明辨。

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