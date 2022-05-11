公營中小學及特殊學校本學年流失3580教師　直資學校流失率增3.4%

根據教育局數字顯示，公營及直資學校的教師流失人數持續上升，其中公營學校由20/21學年的2,100人，增至今學年的3,580人，增幅達七成，流失率亦由4.5%擴大至7.5%。直資學校本學年則流失470名教師，較上學年的280人有所增加。



據教育局數據顯示，公營學校的教師流失人數於近3個學年有持續上升趨勢，本學年流失3,580人，較上一學年的2,100人大增七成，而同期流失率亦由上學年的4.4%增至7.5%。至於直資學校本學年流失470名教師，較上一學年的280人增加67%，同期流失率則由5%擴大至8.4%。

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教育局局長楊潤雄今（11日）書面回覆立法會議員鄧飛時，表示教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、轉行，以及其他私人理由離職等。局方指，今學年教師流失率略高，學校運作大致正常，有足夠的合資格教師任教。

局方又指，隨著未來學齡人口下降，預料教師需求會相應減少，考慮到有關情況，在2022/23至2024/25的三個學年，師資培訓相關的大學教育資助委員會資助第一年學士學位收生學位數目將會減少。