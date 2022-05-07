親子好去處｜6大必去農莊親親小動物　坐馬車玩高台飛索再滑草

近日疫情有所緩和，政府宣布日前宣布將逐步放寬防疫措施，不少親子農莊亦相繼重開。趁著今個周末有3日假期，一於和仔女去農莊放電玩返日！今次推介6大超風電親子農莊。



童話世界農莊

童話世界農莊 Cinderella Farm位於大埔鳳園路，由即日起天天開放，場內必玩項目，最吸引當然是小朋友可以近距離接觸馬兒，負責人鄧學文表示農莊由外國專程運送兩匹「佩爾什馬」(Percheron)白馬。小朋友可以在場內學習馬知識、馬房日常工作、如何照顧及餵飼馬匹。除了馬匹之，小朋友亦可以近距離餵飼小山羊、白兔仔。

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園內設有另一個好玩項目「哈比人村莊」，以托爾金的奇幻小說中出現的一種虛構民族，體型嬌小為其特色，但並非現實世界的矮人或侏儒嫁為主題，讓小朋友可以感受哈比人的生活。多個草原放電區場內設有大型兒童設施，包括大型戶外大草原遊樂場、3米長滑梯、彈床、沙池及多個網床與編織千秋，全部項目任玩。另外，由於童話世界農莊鄰近蝶豆花園，家長可以加$300與小朋友一起乘坐南瓜馬車漫遊兩個農莊，感受童話故事中的夢幻世界。

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童話世界農莊 Cinderella Farm

地址：新界大埔鳳園路8號童話世界

農莊查詢電話/WhatsApp： 51783222

試業優惠價成人$98、小朋友$88

小白兔音樂農莊

小白兔音樂農莊位於元朗，佔地超過十萬平方呎，大草地超過五千呎，可體驗適合露營，場內有動物欣賞、親親小動物、摸一摸兔子軟綿綿的絨毛，更設有專業工作人員講解的爬蟲館、戶外遊樂設施，木製秋千、大草地、滑草板等，可以自攜食物，亦可BBQ。大家要留意2022年 5月3、5、10、12、16、17、23、30日因定期加固保養關閉，其餘日子照常開放。

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小白兔音樂農莊

地址：元朗八鄉橫台山芝麻嶺1號

開放時間:

星期二至五(11:00-18:00)

星期六，星期日及公眾假期(11:00-18:00)

逢星期一休息(公眾假期除外)基本入場收費：

平日：成人每位$80

小童每位$100(3歲~11歲）

長者每位$50(65歲或以上)

寵物每隻$40



星期六日及公眾假期:

成人每位$100

小童每位$130(3歲~11歲）

長者每位$50(65歲或以上)

寵物每隻$40

蝶豆花園

蝶豆花園位於大埔的蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等，最特別一定是園内有六隻來自澳洲的可愛小羊駝，可以讓小朋友親親小動物。普通入場毋須預約，如有興趣參加興趣班或食下午茶就要先預約。

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蝶豆花園

地址：新界大埔鳳園路8號

查詢請致電或whatsapp：6583 5111



入場費：成人HK$200/位

包括觀光船票、天空之鏡拍照、夾羊駝公仔幣3個、DIY羊駝真皮鎖匙扣、DIY拓印環保袋和祈福牌

小童 （3-12歲）HK$150/位

包括觀光船票、天空之鏡拍照、任玩充氣彈床和沙池、夾公仔幣3個、DIY彩繪錢罌和沙畫

不足三歲或以下免費入場、長者半價



如何前往：

可駕車或在大埔墟火車站A出口坐20P綠色小巴，7分鐘到門口

停車場$60/日

有機薈低碳農莊菠蘿園

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園同樣有四隻從澳洲引入的羊駝，非常可愛溫順，不會攻擊別人。小朋友可以購買飼料餵飼羊駝們，不過羊駝比較害羞，需要慢慢接近，否則有可能受驚跑走呢！小朋友除了可以親親羊駝之外，農莊亦有手工藝工作坊讓大家參加，小朋友可以發揮創意DIY羊駝曲奇餅、羊駝空氣鳳梨瓶景製作、拼貼筆袋/零錢包等等，亦可以親手製作珍珠雪糕菠蘿包及菠蘿特飲等等。普通入場毋須預約，現場買票即可。

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有機薈低碳農莊菠蘿園地址：西鐵錦上路站A出口步行3分鐘(沿途有菠蘿園指示牌)

查詢可whatsapp 55792178入場費：

成人HK$150/位

包括一天通行証1張、夾羊駝公仔幣2個、DIY環保托印袋1個、DIY真皮羊駝印鎖匙扣1個、菠蘿祈福牌1個、農莊紀念品1份

小朋友 HK$100/位（3-12歲）

包括一天通行証1張、DIY沙畫、夾羊駝公仔幣2個、充氣堡壘、釣魚池、彩沙池、智力積木、農莊紀念品1份

不足三歲或以下免費、長者及殘疾人士半價 HK$75/位

如何前往：錦上路西鐵站A出口5分鐘直達

樹屋田莊

樹屋田莊位於大埔林村，場內設有多項特式訓練及康樂活動，包括森林學園、橫水渡、幼童竹筏，一家大小訓練手腳協調，仲可以順便做運動！場內亦提供樹屋歷奇、高台飛索、木磚過河、繩網挑戰等歷奇活動，適合喜歡四處跑跳、愛冒險的小朋友。5月份期間，田莊只於指定日子開放，包括1、2 、7、8 、9、14(下半日) 、15、21​日，開放時間為上午10時至下午1時或下午2時至下午5時，入場人士需提早預約，想去玩的家長記得要預早安排。

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樹屋田莊

地址：大埔林村新塘下村26A2 / 26A2

電話：2658 2618

入場費：

小童(3歲至11歲)、青年及成人 半日$120/位​

幼兒(1至3歲以下)及長者 $100/位​

大棠生態園

位於元朗的大棠生態園是本港少數飼養馬匹的農莊，小朋友除了可騎馬之外，亦可嘗試坐牛拉車、餵飼羊群和看到鴕鳥、孔雀等罕見動物，滿足小朋友的好奇心。生態園亦有士多啤梨、香印提子、有機木瓜、黃金熱情果等蔬果供採摘，大人細路都可以滿載而歸。生態園每日上午9時至下午6時開放，無須預約，家長可以隨時帶小朋友親親大自然！不過要注意馬房逢星期一休息，公眾假期則如常開放。

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地址：新界元朗大棠山道11號

電話：2470 2255