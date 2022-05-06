親子好去處|全港15個沙灘重開　推介12個環保署評為一級泳灘名單

受疫情影響，全港泳灘封閉近兩個月，早前行政長官林鄭月宣布提早在５月5日放寬第二階段社交距離措施，重開泳池、泳灘，容許食肆最多八人一枱，而市民在戶外運動時可除下口罩。不少人趁一連3日周末及佛誕假期一家大細到沙灘玩，但目前只有15個有提供救生員服務，當中有12個泳灘曾被環保署評為良好（一級），另有3個則被評為一般（二級）。



3個泳灘水質欠佳

環保署早前公布39個憲報公布泳灘，以及一個非憲報公布泳灘（愉景灣）的最新等級評定結果。署方根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

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而在放寬第二階段社交距離措施公布重開的15個泳灘中，有12個水質被評為良好（一級），深水灣、淺水灣、石澳、洪聖爺灣、銀礦灣、貝澳、清水灣第二灣、銀線灣、廈門灣、蝴蝶灣、大埔龍尾、黃金泳灘。此外3個被評為一般（二級），包括麗都灣、更生灣、馬灣東灣。

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