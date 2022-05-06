冷氣機滴水｜網民分享用膠樽膠盤創意接水　專家教3方法杜絕滴水

夏日熱辣辣，冷氣機絕對是消暑一大良品，不過冷氣機的滴水問題亦不可忽視，除了有機會影響冷氣機性能外，更有可能被罰款10,000元，另加每日罰款200元。有網民日前分享照片，展示各自改善滴水問題的創意方法，如在冷氣機底盤貼上膠盤或加裝漏斗、膠水樽，笑言「高手在民間」。雖然未知這些方法的成效，但香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強則分享3個方法，由根源入手，改善冷氣機滴水問題。



近日有網民分享照片，可見有大廈的高層住戶為免冷氣機滴水影響他人，竟在窗口式冷氣機底部加裝膠盤接水，令拍攝者笑言：「高手在民間系列，非取笑，大家研究一下。」不少網民隨即在留言分享自家改善滴水問題的方法，包括在冷氣機底盤加裝漏斗、膠水樽，更有網民以汽車備胎罩盛載漏水，可謂極盡創意。

有網民質疑以膠盤接水的安全性，認為萬一膠盤裝滿水，就有可能跌落街，「塞起黎（嚟）一大盤水，太重飛落街就大鑊」、「颱風嚟之前一定要拆走」。不過亦有人形容，該住戶願意多走一步改善滴水問題，以免影響樓下住戶或行人，已很可取，「黑貓白貓，捉到老鼠嘅就係好貓」、「Ok喎…起碼唔會滴到人」、「肯整已經好感謝，好唔好睇就見仁見智啦」。

+ 2

可向去水喉加壓令喉管變暢通

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示，窗口式冷氣機出現滴水問題很多時是因為機身去水道有污垢阻塞，亦有可能是冷氣機底盤積聚過多漿糊狀污垢，阻塞去水孔，令積水無法沿膠喉流往大廈外牆的去水系統，變成由去水盤外側流走。至於分體式冷氣機，因為室內機的去水孔很細，直徑大概只有1厘米左右，容易被塵埃阻塞，加上若隔塵網有阻塞的話，就會影響冷氣機對換空氣的效能，容易堵塞去水孔。

若市民發現冷氣機有滴水問題的話，許錫強表示，一般師傅做法都會將去水喉拆除，再用長膠喉塞進水喉，再加壓吹通，「用口吹通也可，這是最簡單的方法」；而分體式冷氣機因為難以將去水喉拆除，所以一般師傅會將室內機的大蓋拆除，再利用幼細的膠管，將去水孔上的污垢清除。「家居環境下其實市民自行嘗試都可以，做法不太難。」

（photoAC圖片）

改善冷氣機滴水 最重要勤清洗

許錫強形容，網民以膠樽、膠盤接水的做法只是外觀上稍為不雅，但只要沒有滴水問題影響公眾，其實並無不妥，「點接都好，最好係接駁返大廈外牆去水系統，咁就無大問題，反正接到水，唔好影響到他人就可以。」

他亦分享了3個方法，由根源入手，改善冷氣機滴水問題。首先是定期清洗冷氣機隔塵網，夏天多用冷氣機時更可一星期清洗一次，因為一般冷氣機的隔塵網其實過濾效能只有約兩三成，冷氣機內部仍有機會積聚污垢。其次亦可以在取出隔塵網後，將1:99或1:50的漂白水噴灑到冷氣機機身，讓漂白水慢慢流入水盤，避免去水盤及去水管內部積聚污垢及細菌。除此之外，他亦建議市民要定期洗機，徹底除去冷氣機內的灰塵、污垢及積水。