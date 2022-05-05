家居｜孩子噴嚏打不停？即學地毯、窗簾清潔方法　抑制致敏原積聚

每到換季或變天的時候就不停的打噴嚏、流鼻水、咳嗽，嚴重者甚至會造成氣喘、呼吸困難？或是到某個環境皮膚就開始紅腫癢，全身不適、整天昏昏沉沉，做任何事都沒有效率？若有這些問題，那麼很有可能是過敏惹的禍，過敏不像感冒只要吃藥就完全康復，從生活中的致敏原開始隔絕才是關鍵，以下 4 個是致敏原最容易藏匿的區域，針對這些地方進行加強打掃就能有效抑制致敏原生成。



1. 地毯或地墊

家裏的地毯、窗簾雖然可以挹注空間暖度、提升生活品味，但是絨毛、布料的材質不容易清潔，容易藏污納垢，尤其是經常活動的區域，例如客廳地毯，經常走動，會把灰塵、皮屑、毛髮帶過來，在此飲食也會有食物碎屑掉落的情況。針對地毯或地墊的清潔，建議可以使用吸塵器，以緩慢的速度吸取髒污，切記移動速度不要過快，否則可能會塵土飛揚，清潔效果有限。

家居不好好清潔，隨時讓致敏原積聚，影響孩子及其他家人的健康：（按圖了解）

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2. 窗簾

大部分窗簾的材質為棉、麻、絲，這些布料纖維容易卡塵蹣，不容易清潔，再加上掛於窗邊的窗簾同時承接了室內與室外的灰塵，如果沒有經常清洗，很容易造成呼吸道過敏。布料材質的窗簾在清洗前建議先用吸塵器吸除灰塵與塵蹣，以免大量灰塵泡水後會越洗越髒，在去除粉塵後則可以根據材質選擇水洗或乾洗，若是非布料的窗簾，可直接使用抹布擦拭，抑或是以靜電除塵撢去除表面灰塵。

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3. 寢具用品

睡覺時人體的溫度、濕度，成為了塵蹣和致敏原生長的溫床，而棉被、床套、枕頭套等寢具雖然是每天都要使用的物品，卻難以每天清洗，因此建議要保持環境乾燥，經常開窗或使用除濕機，寢具材質可以挑選蠶絲或防蹣的材質，亦可在床單和床墊間加一層保潔墊，降低塵蹣生成的可能。但若要有效防止致敏原，還是要定期換洗寢具，清洗時用高於50度的熱水浸泡，不要將棉被以拍打的方式清潔，避免揚起內部灰塵棉絮，也避免破壞寢具彈性。

4. 電器濾網、葉扇

和空氣有關的電器，像是抽濕機、空氣清淨機、冷氣等通常都有濾網，但因為濾網放置機器內部，很容易會被忽略而忘記清洗，長時間累積的灰塵會讓空氣變得更加混濁，不僅是在換季使用前、使用後需要清洗，使用時也要定期將濾網取出清洗，才能確保空氣的清新並隔絕致敏原。

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除了以上幾個重點打掃區域外，最重要的別忘了在打掃前要做好防護，戴好口罩、手套，選擇清潔劑時也要仔細看成分，避免有些成分造成呼吸道過敏，打掃完也要立刻換掉衣服，才不會本想清除致敏原，卻反而引發過敏。另外，若要解決根本問題，在選擇家具材質時應盡量避免過多布類或絨毛製品，像是布梳化、窗簾、絨毛娃娃擺飾等，盡可能將過敏發生的機率降到最低。

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