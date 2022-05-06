全港首個海賊王主題staycation　必影5米高巨形路飛食主題下午茶

One Piece 海賊王粉絲要留意！WM酒店與Klook首度聯乘推出One Piece 海賊王主題住宿計劃，由酒店大堂、餐廳、露天廣場再去到主題客房內都可看到海賊王的蹤影，還有海賊王主題下午茶和海賊王主題禮品包，爸爸媽媽和小朋友都可以在西貢度假！



酒店由酒店大堂、餐廳、露天廣場再去到主題客房內都可看到海賊王的蹤影，其中一定不要錯過露天廣場的5米高巨型路飛吹氣公仔。

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另外，主題房間內亦有不少特色佈置，如海賊王造型的床墊及玻璃窗上的路飛造型貼紙。One Piece 海賊王住宿分為2個計劃，兩者皆入住海賊王主題指定房型，入住期間亦可免費享用客房內迷你吧一次，及翌日於 WM 咖啡廳享免費雙人自助早餐!每房更可獲價值港幣$680 的海賊王主題禮品包。2個住宿計劃分別為包海賊王主題下午茶或半自助午餐 / 週末自助早午餐，價錢分別由港幣$2,816 起或港幣$2915 起。

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而海賊王和之國主題特式海景露台客房內更設有海賊王主題的枕頭套、被鋪、地毯及抱枕等。另外房間內亦設有海盜船烈陽號的模型擺設以及特大主題背板佈置，讓你於各個角落都可以盡情打卡，此房型更是每日限量一間，忠實粉絲記得提早預訂！

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凡入住主題Staycation即可獲贈價值港幣$680的海賊王主題禮品包，當中包括《海賊王：和之國篇》限定路飛防水袋、限定路飛水樽及限定路飛正方抱枕各一個、限定角色毛巾及限定草帽小子一伙毛巾各一條。

入住期間更可歎海賊王主題下午茶，當中包括燒三文魚飯糰、龍蝦沙律籃子伴松露醬、日本梳乎厘芝士蛋糕及北海道3.6牛乳紅豆布甸等一系列造型茶點。