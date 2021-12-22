如果有一天，你識認了9年，已經談婚論嫁的富二代男友，對你說他炒股炒燶了，更欠上債務，你會怎麼做？近日有女網民在連登討論區發文，指男友平日已經遊手好閒，不願打工，平日也沒儲蓄習慣，現在身家歸零，令樓主驚覺，男友根本從來沒為大家的將來計劃過。



男友炒燶股票，令人髮樓主驚覺，男友根本從來沒為大家的將來計劃過。（《雖然是精神病但沒關係》）

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男友畢業後不想打工

網民「多謝我自己」近日在連登討論區發文「心灰意冷 先可以令我睇清男朋友」，樓主在文中表示，自己跟男友大學時期已經認識，男生家庭有錢，不曾做過part time，畢業之後亦不想打工。而樓主自己出身單身家庭，由初中開始，已經不斷打工儲錢。二人由大學時期開始拍拖，至今已經九年。雙方已見過家長，亦有共識會結婚及生小孩。不過樓主抱怨男友「得個講字」，「我問具體少少，佢就hea我，話煩...我心諗讀書個陣唔plan ，依家plan都好正常姐」

樓主又透露畢業畢業後幾年間，她一直在工作，男友因為不甘心當打工仔，做了幾份工之後開始玩股票。近年樓主發現男友在股票市場，不只把錢輸光更有負債，令她大為崩潰，「姐係佢連老婆本都唔儲，完全無打算同我有將來plan！點會老底都無？」不過根主亦認為，人誰無過，不介意陪他慢慢由頭再捱，可是...

女友認為男友死性不改，很難行下去。（《三流之路》）

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男友不肯計劃將來

男友在輸錢之後，開始認命打工，不過卻仍然未有儲錢習慣，亦沒有正面回應樓主，對將來打算的計劃，令樓主感到心灰意冷，「睇清佢其實一直都係個咁嘅人，一個啱做男朋友 ，唔啱做老公人選。」並向網民請教，「我要慢慢畀時間佢，同調教返佢好，定係分開搵個可以結婚嘅人？」

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如果有一天，跟你一起住的女友突然少了回家，而且有不尋常舉動，你會否覺得有可疑？有網民最近遇上類似的事情，更懷疑自己的女友出賣肉體，到連登討論區上求救後，引來大量網民圍觀。樓主表示自己今年27歲，女友25歲，拍了7年拖，大家都是是對方的初戀。事情在半年前發生了改變......

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