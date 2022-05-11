製造浪漫不用花大錢！4個日常小習慣　讓夫妻重燃愛火維持新鮮感

不是每個人都很幸運，第一次就能找到屬於自己的對先生或對小姐，如果經歷了數段戀情但都不成功，很可能都與一些情侶間的小習慣有關係。



如果另一半放工後回到家只是對著電腦或只是滑手機，一開始可能會因此吵架，久而久之就會「習慣」但也讓寂寞的因子種在兩人之間。

一對感情穩定的快樂情侶，其實都有著4種小習慣，趕快來看看這些小習慣吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 離別前別忘了親吻

很多人會認為親吻是熱戀中的情侶才會做的，但其實年輕情侶與老夫老妻都應該保持這種習慣。早上醒來一個親吻、離開家裏出門前一個親吻、回到家一個親吻、睡前一個親吻等等，看似簡單，但這個小習慣可以讓另一半知道你是在乎他的，也能讓每一天都有美好的開始，也有完美的結束。

2. 撥出時間聊天

一段健康的感情一定要每天抽出一點時間來聊天，關心一下另一半一天經歷了什麼，分享自己當天的遭遇。這樣可以讓對方參與在自己的生活，自己也能融入對方的生活。如果一段感情缺少了溝通，是會嚴重破壞一段關係的。每一天將要講的話都說出來，不管是面對面講或寫字條，都不應該將每天要說的話拖到第二天，而且直到隔天這些要說的話也都被忘記了。

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3. 別忘了說我愛你

我愛你這三個字其實不難說出口，但卻很多人不願意說出口。這三個字有著一定的分量，就算已經是結婚幾十年還是有著極大的力量。不管兩人的感情有多穩定，都總會有困惑或感到恐懼的時候，會擔心自己魅力不再，吸引力不足等等，一句深情的我愛你常常掛在嘴邊，可以讓對方消除不必要的疑慮，讓對方感到安全感。

4. 給對方驚喜

不需要名牌包包或者去高級餐廳，驚喜應該靠自己製造，弄一張卡片、不經意一吻、偶爾來個愛意滿滿的訊息，看似微不足道的小舉動，但卻能為兩人之間的感情帶來火花。

感情是靠一點一滴積累，要擁有一段快樂、健康的感情，以上這4個小習慣都是最能讓感情保鮮的。大家趕快學起來吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】