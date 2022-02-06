夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題　評估兩公婆恩愛程度

婚姻對每個人來說都是人生大事之一，而婚姻最美好的樣子應該就是嫁給了愛情，畢竟三觀契合有同等價值追求的人才會更好的生活在一起。婚姻是神聖的，每個人在婚姻上的選擇都不應該是馬虎的，想知道未來你的婚姻幸福指數有多高嗎？快來測一測吧！
一齊玩這個心理測試，預測自己的婚姻狀況（按圖了解！）
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1. 你是不是一個異性緣比較好的人
是---2 不是---3
2. 你是不是一個比較有耐心的人
是---3 不是---4
3. 你有沒有投資渠道
有---4 沒有---5
4. 你會不會覺得自己各方面的運氣都很好
會---5 不會---6
5. 你會不會主動為愛人制造驚喜
會---A 不會---6
6. 你是不是一個比較重視家庭的人
是---B 不是---7
7. 你會不會用冷戰的方式解決矛盾
會---C 不會---D
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答案解析：
A. 未來你的婚姻幸福指數有四顆星。
你是一個非常浪漫的人，你重視生活儀式感，所以你的生活在別人眼中是比較有情調的。同時你也是一個很有家庭責任感的人，你會為了小家過上更好的生活而努力打拼，永遠富有激情。
B. 未來你的婚姻幸福指數有五顆星
你是一個非常戀家的人，所以你很重視人的家庭責任感。而在事業上你並沒有很大的野心，在你心裏家庭更重要，有一個幸福美滿的生活是其他什麼都比不了的。
C. 未來你的婚姻幸福指數有兩顆星。
你是一個比較強勢的人，在愛情裏你同樣也喜歡佔據主導地位。正所謂江山易改本性難移，這樣的你會給你的另一半帶來很大的壓力，而你總喜歡用冷戰的方式來逃避問題，這會讓你的另一半感覺很無力，這也會影響你們的感情。
D. 未來你的婚姻幸福指數有三顆星。
你的性格很好，是你的另一半最喜歡的地方，也能跟兩方的家人都相處的比較好。你是一個比較喜歡安穩平淡生活的人，你並不需要生活過得有多轟轟烈烈，幸福就好，但是年輕就要努力拼一把，不要總是停留在舒適圈哦。
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