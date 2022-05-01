夫妻｜要每周拜訪外家感困擾　老公提議搬家　人妻才察覺他的感受

結婚不只是兩人的感情問題，更是牽涉到雙方家人的相處問題。因為無法和對方父母相處得來，而產生的糾紛也不在少數。最近日本媒體，就報道了一則相關的婚姻案例。



根據日本媒體《All About》報道，一位化名保美的41歲女性，跟丈夫結婚已經十二年之久，也有了11歲和8歲的小孩。他們住的地方離雙方的職場都很近，而且因為是女方親戚的房子，房租因此算得特別便宜。但有一天，丈夫卻突然提出「要不要搬家」的建議。

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保美在詢問之下，才發現原因出在娘家沒有住得太遠，因此每個周末，他們都會和女方家長一起聚餐所導致的。對丈夫來說，好不容易可以放鬆的休假日，卻還得繃緊神經面對岳父母，讓他覺得非常不自在。丈夫表示，自己沒有不喜歡女方家長，也可說還算相處得來，只是每周一次頻率真的太累了，所以才會提出這種建議。

雙方協調過後，決定以丈夫工作繁忙為由，將會面改成一個月一次，其他周末則由夫妻和小孩一同相處。對於沒有發現丈夫的苦衷，保美也感到特別抱歉，不過新習慣確立之後，丈夫也開始嘗試下廚等等和家人一起分享的行動，讓保美覺得這樣的生活，也有股新鮮感。

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