黑雨｜福小職員為全身濕透學生吹乾頭髮衣物　家長大讚：好有愛

「秋颱」襲港，天文台於今日（8日）凌晨4時40分，直接發出3號強風信號。除了幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，其下學校一律照常上課，持續的暴雨導致道路嚴重水浸和交通擠塞，家長與學生上學的情況十分狼狽。

福建中學附屬學校見學生在橫風橫雨下上學全身濕透，工友和老師們都顧不得上自己也是渾身濕透，為學生吹乾頭髮和校服、鞋襪，令趕往返工的家長放下不少心頭大石，大讚學校有愛。校長徐區懿華直言今朝情況已顯示出教育局安排不理想。

(圖片來源:福建中學附屬學校Facebook)



福建中學附屬學校在早上9時於學校Facebook專頁上載學生上學後照片，並發文:「今早上班上學，所有老師和同學的衫褲鞋襪都濕透。當值的副校長、助理校長、主任、職員、工友，都為冒着風雨上學的小朋友打氣！我們是堅毅勇敢的好學生，大家都不怕風雨堅持上學！小學生活，怎少得這難忘的一幕呢！工友和老師們都顧不得自己渾身濕透，大家都趕緊先安頓學生，吹乾頭髮和校服、鞋襪等。也把備用的校服都拿出來，讓濕透的學生換回乾爽的衣物。家長們不用擔心！我們會盡力令孩子不着涼！」

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校長 ：欣賞學生珍惜回校的時間

校長徐區懿華回覆記者查詢時表示，今早不斷收到家長的信息查詢上學情況，由於風力持續增強，昨晚已發現學校附近屋苑的雪糕筒被吹爛，徐校長說：「我們都可以預計到今次風力是強勁，但都幾意外，個風咁勁都仍是3號風球。今朝多區也橫風橫雨，好多同事出門口一落街已經全身濕透要回家再換衫再出來。」

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「不過因為天文台都是根據科學數據，去決定是否改發更高颱風訊號和暴雨訊號，我們只有無奈接受，但今朝真的很狼狽，雖然現在已經轉成黑雨，可能區區不同，現在的雨勢也沒有今朝的雨勢大。」

在橫風橫雨之下，今朝不少學生遲到，福小也不例外，徐校長說：「我很欣賞他們沒有說落雨不返學，覺得返學是開心、重要，珍惜回校的時間，大風大雨之下，大部份同學都盡量準時返到學校，就算遲到我們也會取消他們的遲到紀錄。」

學校提供校服讓學生更換

由學校上載的照片中看到不少學生返到學校也全身濕透，徐校長表示學校有提供校服讓學生更換，她說:「畢業家長每年會送一些校服回來，作為二手校服更換，給予不想買新校服的家長環保之用，所以學校有積存一定的二手校服可讓學生更換；今朝學生的鞋襪真是可以扭得出水，不可能這樣『噏』住隻腳。」

家長們也大讚學校作出的危機處理充滿愛，這點令徐校長很驚喜，「今朝家長都很擔心，見到自己仔女由頭濕到落腳，然後自己又要趕住返工，個心當然很想幫小朋友抹乾晒先走，但因為家長入唔到學校，當知道學校會代他們做這些時，都感到很開心，所以收到很多家長的回覆是很感激同事，同事收到都好開心。」

疫情下停課安排可更靈活

徐校長認為近期天文台的颱風預報似乎失準，「有幾次掛8號風球，但其實風力不大，但今次比較偏向8號風球時，我感覺上天文台又保守了。我知道天文台是有一個機制去判斷幾多號風球，他們會綜合多項科學因素，海外的氣象預測等才決定懸掛幾多號風球，但我覺得尤其是在疫情之下，可以不用這麼保守。」

她續說：「如果預期天氣都已經是惡劣，不如提早些少懸掛那個風球；或者教育局是否一定要跟返原本既定的程序政策、一定要去到8號風球才讓小學停課呢?又或者是否要一家要黑雨才留在安全地方?是否可以考慮因為疫情，大家都需要做一些防疫的準備，令到返學情況更複雜，教育局是否可以提早些少、而不一定要等天文台掛上什麼風球，先去決定小學停課呢?當然我知道官員有官員的考慮，但就今朝的情況顯示的而且確就不太理想了。」

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（謝嘉雯中醫提供圖片）

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