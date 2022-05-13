Baby Shark音樂劇｜7月舉行4場Encore表演　進入鯊魚家族冒險之旅

Baby Shark的小粉絲要注意！僅有4場的《Pinkfong Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇將於7月23日舉行，音樂劇會以唱跳形式進行，小朋友可以與Baby Shark與 Pinkfong 及 Hogi 一起展開驚險趣味的冒險之旅。



Baby Shark音樂劇每次公演套大受歡迎，今次《Pinkfong Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇將會有4場Encore 場於2022年7月23日假九龍灣國際展貿中心舉行，音樂劇將會以鯊魚家族冒險之旅作為故事，一班小鯊魚將會同觀眾一齊唱跳，有興趣的話可以訂票！

《Pinkfong Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇故事講述 Baby Shark 將會與 Pinkfong 及 Hogi 一起展開驚險趣味的冒險！在晴朗的一天，位於 Reefville 的 Sandy Town 迎來 Baby Shark 一家。在這裏將舉辦一年一度尋寶大賽，所有魚類朋友都非常期待。為了成功尋寶，他們需要完成5個任務，因而展開了一場海洋冒險之旅。在冒險的過程中，了解到友誼、家庭，並發現真正的寶藏可能就藏在所有人的心中。

《Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇及訂票詳情

日期: 2022年7月23日（星期六）

演出時間: 10:30、13:30、16:30及19:30

演出時長： 約90分鐘（包括一節20分鐘中場休息）

地點: 九龍灣國際展貿中心3樓匯星

票價: HK$580、HK$480、HK$380、HK$280

購票優惠方式：「01空間」即日起優先訂票$0手續費